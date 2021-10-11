https://tr.sputniknews.com/20211011/bati-rusyaya-karsi-entrikalara-kendini-fazla-kaptirdi-1049695762.html

'Batı, Rusya’ya karşı entrikalara kendini fazla kaptırdı'

'Batı, Rusya’ya karşı entrikalara kendini fazla kaptırdı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, enerji krizi de dahil Avrupa’daki krizlerin, Batılı politikacıların Rusya’ya karşı entrikalara kendini fazla... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T01:23+0300

2021-10-11T01:23+0300

2021-10-11T01:23+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında Avrupa’daki enerji krizini değerlendiren Zaharova, “Belki Batılı meslektaşlarımız nihayet, biz kopya vermeden, kendilerini aşırı entrikalara kaptırdıklarını dürüstçe söyler” ifadesini kullandı.NATO ve Avrupa Birliği’nde, Rusya’yla mücadele amacıyla kurulan çok sayıda analiz enstitülerinin artık “oturup krizlerine neyin sebep olduğunu düşünmeleri” gerektiğini belirten Rus diplomat, “O zaman en az son 10 yılda yaşadıklarının sebeplerini bulacaklar. Bu sebepler, Rusya kaynaklı tehditleri uydurmak ve hayatın her alanında karşılaştıkları risklerin farkında olmamak. Bu riskler de uluslararası terör, göç politikası, diğer ülkelerin iç işlerine karışma ve enerji alanında macera arayışları” yorumunda bulundu.Zaharova, “Tüm bunların temelinde de aptalca siyasi entrikalar. Bu entrikanın temelinde de bilimsel olduğu iddia edilen tasarımlar yatıyor. Uluslararası işlerde entrikalar her zaman olmuştu, ama doku anlayışına dayanması gerekiyor” diye ekledi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova