Binali Yıldırım: 2023’de Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzurum’da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Biz bu saçları değirmende ağartmadık. Milletin yolunda, millete hizmet yolunda çalışarak bu günlere geldik. Dadaşlar diyarına Erzurum’a 60 milyara yakın yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Değerli bakanımız Recep Akdağ Bey'le sağlıkta değişim dönüşümü gerçekleştirdik Cumhurbaşkanımızın liderliğinde” dedi.'Şehir Hastaneleri’ne laf edenlerin, rant sağladınız, yandaşlara iş çıkardınız diyenlerin bugünlerde sesi çıkmıyor'AK Parti iktidarının en fazla konuşulan iki alanı olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:'156 ülkeye yardım eli uzatan bir Türkiye var'Şehir hastanelerinin pandemide hayat kurtardığını belirten Yıldırım, “Eğer biz bu şehir hastanelerini yapmamış olsaydık, hazırlıksız yakalansaydık ne olurdu halimize. Sadece kendi vatandaşımıza değil, ihtiyacı olan dünyanın çok çeşitli yerlerinde ki 156 ülkeye de yardım eli uzatan bir Türkiye var. en zengin, teknolojisi gelişmiş ülkeler bu korona salgını dolayısıyla sınıfta kaldılar, perişan oldular, hastalarına sahip çıkamadılar. Ama Türkiye bu süreci alnının akıyla, en az zayiatla başaran, yöneten bir ülke olmayı sağladı. Bunun sebebi geçmişte yapılan gerek insana, gerekse hastane fiziksel altyapısına olan yatırımdır. Sadece Erzurum’da 400 bin metrekare sağlıkla ilgili alan var, 2 binden fazla doktor, 3 binden fazla sağlık çalışanı var. Bu rakamlar 2000’li yılların başında 10’da 1’i kadardı. Ambulans sayıları parmakla gösteriliyordu, say say bitmez. Ulaşımda yolları böldük, hayatı, milleti, ülkeyi birleştirdik. Uzakları yakınlaştırdık. Bir şeyi çok önemsedik başından beri dedik ki; yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Terörle mücadelede destanlar yazdık. Selami Altınok bir kahramandır. İçişlerinde yaptığı hizmetler, Mecliste yaptığı hizmetler bizim gururumuzdur. Mehmet Sekmen’i İstanbul’dan biliriz. Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak biliriz” dedi.“Türkiye’de solun hizmet ve ihracat yapma diye bir kabiliyeti yok”Binali Yıldırım, “Cumhuriyetten bu yana kurulan hükümetlerin ömrü sadece 1.5 yıl. Bu zaman ne yapabilirsiniz? Hangi projeyi yapabilirsiniz, Sansa Deresi'ne 50 tane köprü yapabilir misiniz? Hava yolunu halkın yolu yapacağız dedik yaptık. İnternet sizin yol arkadaşınız, size hiçbir palavra sökmez. Akıllı saat, telefonla dünya avucunuzun içinde, her şeyin doğrusunu anında görebiliyorsunuz dedi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Muhalefetin uzmanlaştığı alan konuşmak ama lafla peynir gemisi yürümüyor'Muhalefetin uzmanlık alanının konuşmak olduğunu söyleyen Yıldırım, “Onların hakkını yemeyelim, uzmanlaştıkları bir alan var, konuşmak. Konuşa konuşa konuşmakta uzman oldular. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Biz ne dedik az laf çok iş, bir arpa boyu kadar konuşacağız, dağlar kadar iş yapacağız. Bu iş tecrübe ister, tecrübeyle gençliğin heyecanını, enerjisini birleştirerek 2023 hedeflerimize en kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. 2023’de Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkeler arasına sokacağız. Bütün seçimlerde bizim kahramanlarımız AK kadınlar” şeklinde konuştu.Program sonunda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gençlerle birlikte “Her şey seni hatırlatıyor” şarkısını söyledi.

