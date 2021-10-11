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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/borrell-afganistandaki-durum-cokusun-esiginde-en-az-1-milyon-cocuk-olme-riskiyle-karsi-karsiya-1049727426.html
Borrell: Afganistan'daki durum çöküşün eşiğinde, en az 1 milyon çocuk ölme riskiyle karşı karşıya
Borrell: Afganistan'daki durum çöküşün eşiğinde, en az 1 milyon çocuk ölme riskiyle karşı karşıya
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki durumun 'çöküşün eşiğinde' olduğunu belirterek 'En az 1 milyon çocuk... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T23:24+0300
2021-10-11T23:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
çocuk
josep borrell
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Avrupa Birliği Kalkınma Bakanları, Josep Borrell'in katılımıyla video konferans yöntemiyle Afganistan ile ilgili gayriresmi toplantı yaptı.Borrell, toplantıda "Afganistan'daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyi'ne göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Bakanların, AB'nin Afgan halkına desteğini artırmasının somut yollarını tartıştıklarını ifade eden Borrell şöyle devam etti:AB Yüksek Temsilcisi, daha önce Taliban'ın davranışlarını 'Diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, kadın ve insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi, Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulması' olmak üzere 5 kritere göre değerlendireceklerini duyurmuştu.Borrell, söz konusu yardımları Taliban üzerinden değil, 'çok taraflı ortaklar' aracılığıyla sağlayacaklarını belirterek, bugün görüşülenlerin yarın G20 Liderlerinin Afganistan ile ilgili olağanüstü toplantısında AB'nin tutumunu yansıtacağını kaydetti.
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afganistan, çocuk, josep borrell

Borrell: Afganistan'daki durum çöküşün eşiğinde, en az 1 milyon çocuk ölme riskiyle karşı karşıya

23:24 11.10.2021 (güncellendi: 23:30 11.10.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARAfganistan'daki çocuklar
Afganistan'daki çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki durumun 'çöküşün eşiğinde' olduğunu belirterek 'En az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya' dedi.
Avrupa Birliği Kalkınma Bakanları, Josep Borrell'in katılımıyla video konferans yöntemiyle Afganistan ile ilgili gayriresmi toplantı yaptı.
Borrell, toplantıda "Afganistan'daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyi'ne göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Bakanların, AB'nin Afgan halkına desteğini artırmasının somut yollarını tartıştıklarını ifade eden Borrell şöyle devam etti:
"Bu, Konsey tarafından kabul edilen beş kriterin artık geçerli olmadığı anlamına gelmez. Aksine, bunlar geçerliliğini koruyor ve düzenli kalkınma iş birliğinin devam edebilmesi için tamamen karşılanmaları gerekiyor."
AB Yüksek Temsilcisi, daha önce Taliban'ın davranışlarını 'Diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, kadın ve insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi, Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulması' olmak üzere 5 kritere göre değerlendireceklerini duyurmuştu.
Borrell, söz konusu yardımları Taliban üzerinden değil, 'çok taraflı ortaklar' aracılığıyla sağlayacaklarını belirterek, bugün görüşülenlerin yarın G20 Liderlerinin Afganistan ile ilgili olağanüstü toplantısında AB'nin tutumunu yansıtacağını kaydetti.
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