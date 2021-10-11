https://tr.sputniknews.com/20211011/brezilya-devlet-baskani-pizzacinin-ardindan-bu-kez-futbol-macina-asi-olmadigi-icin-alinmadi-1049697225.html

Brezilya Devlet Başkanı, pizzacının ardından bu kez futbol maçına aşı olmadığı için alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı, pizzacının ardından bu kez futbol maçına aşı olmadığı için alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T04:02+0300

2021-10-11T04:02+0300

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brezilya

jair bolsonaro

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.Kovid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210920/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-new-yorkta-pizzaciya-alinmadi-1049069386.html

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brezilya, jair bolsonaro, koronavirüs, koronavirüs aşısı