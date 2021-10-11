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https://tr.sputniknews.com/20211011/brezilya-devlet-baskani-pizzacinin-ardindan-bu-kez-futbol-macina-asi-olmadigi-icin-alinmadi-1049697225.html
Brezilya Devlet Başkanı, pizzacının ardından bu kez futbol maçına aşı olmadığı için alınmadı
Brezilya Devlet Başkanı, pizzacının ardından bu kez futbol maçına aşı olmadığı için alınmadı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T04:02+0300
2021-10-11T04:04+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.Kovid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210920/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-new-yorkta-pizzaciya-alinmadi-1049069386.html
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brezilya, jair bolsonaro, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Brezilya Devlet Başkanı, pizzacının ardından bu kez futbol maçına aşı olmadığı için alınmadı

04:02 11.10.2021 (güncellendi: 04:04 11.10.2021)
© AAJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı.
Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.
Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.
Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.
Kovid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.
Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.
Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
DÜNYA
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı
20 Eylül, 14:43
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