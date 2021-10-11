https://tr.sputniknews.com/20211011/btp-lideri-huseyin-bas-ulkeyi-squid-game-oyununa-cevirdiler-1049704258.html

BTP lideri Hüseyin Baş: Ülkeyi 'Squid Game Oyunu'na çevirdiler

BTP lideri Hüseyin Baş: Ülkeyi 'Squid Game Oyunu'na çevirdiler

Partisinin Trabzon il kongresine katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümetin ve Diyanet’in son politikalarını son dönemlerin... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T12:04+0300

2021-10-11T12:04+0300

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Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Trabzon il kongresinde konuşan genel başkan Hüseyin Baş’tı.BTP lideri büyük bir coşkuyla karşılandığı kongredeki konuşmasında ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yaptı.Konuşmasında Netflix yapımı Squid Game dizisinden örnek veren BTP lideri, ülkenin halini diziye benzeterek şunları söyledi:"Squid Game diye bir dizi var. Niye diziyi söyledim. Öyle bir toplumsal anlayış oturttular ki; bu dizi, oyunlar oynayarak hayatta kalmaya çalışan insanları anlatıyor. Hayatta kalan para alacak. Oyunun içinde de bir karakter var. Bu karakter aslında oyunun kurucusu. Bütün olayı organize eden bu adam ama 468 katılımcı var, hiçbiri bu adamın bu oyunun kurucusu olduğunu bilmiyor. Oyunda başarısız olan öldürülüyor ama o adama hiçbir şey olmuyor. Yani senin hayatta kalmak için bir dünya adım atman lazım, ama o şahsın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ülke de bu noktada.”Diyanet İşleri Başkanı’na eleştiriTrabzon’daki konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı’nın tartışma konusu olan adımlarını da Squid Game’deki tablo ile karşılaştıran BTP lideri, “Ülkemizde en son tartışılan fetva neydi? Günaydın mı, selamün aleyküm mü? Yahu ikisini de bir arada deriz olur biter. Bizim Müslüman olmamız için bu kadar hassas davranmamız gerekiyor, ama onların Müslüman olması için 'Müslümanım' demeleri yetiyor" diye konuştu.'Diyanet’in başına Hacı Bektaş Dergahı’ndan birini getirebiliriz'Konuşmasında, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başına Alevi birisi getirilsin’ şeklindeki sözlerini de hatırlatan Hüseyin Baş şunları söyledi:“Atatürk Cumhuriyeti kurma kararını Hacı Bektaş Dergahı’nda alıyor. Bunu babam Prof. Dr. Haydar Baş anlatınca ben düşündüm ve dedim ki, 'Hacı Bektaş Dergahı'ndan böyle hayırlı kararlar çıkıyorsa Diyanet'in başına da bu dergahtan birini getirebiliriz.’ Diyanet'in başında bugün nasıl bir başkanımız var? İslam üzerine tezi yok başkanımızın ama Yahudiliği araştırmış, Hristiyanlığı araştırmış gelmiş Müslümanları yönetiyor. Yüce, derin bilgileri mutlaka vardır ama az önce söylediğim gibi bir kardeşimizi Diyanet'in başına getirsek bu ülkeye ne zararı olur? Bakın bu bir metafor. Bu bir büyük değişimin, anlayışın metaforu. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Böldüler, parçaladılar, düşman ettiler, herkesi ötekileştirdiler.”'BTP Türkiye’nin köprüden önceki son çıkışıdır'BTP Trabzon il kongresinde, “ÖTV'yi kaldıracağız, emekliliği maksimum 55 yaşına düşüreceğiz ve herkesi ev sahibi yapacağız dedim. Bütün siyasiler peşimize takıldı onlarda aynı şeyi söylüyor.” İfadelerini de kullanan Hüseyin Baş; “Bunlar bizim sözlerimizi, Prof. Dr. Haydar Baş'ın sözlerini taklit ederler bunun önüne geçemeyiz ama iki şey taklit edilemez. Bir zeka, iki cesaret... Bunlar bizim zekamızı ve cesaretimizi asla taklit edemezler. Hodri meydan diyorum; benim gibi ABD'ye kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi terör gruplarına kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi bu milletin geleceği için çalışın, hodri meydan diyorum. Bu ülkenin hiçbir siyasi oluşumla geleceği yoktur. Bu ülkenin tek bir şanşı vardır. Bağımsız Türkiye Partisi, bu ülkenin köprüden önceki son çıkışıdır. Fikrimiz var, idealimiz var, bizimle olacaksınız” dedi.

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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, hüseyin baş