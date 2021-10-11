Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211011/btp-lideri-huseyin-bas-ulkeyi-squid-game-oyununa-cevirdiler-1049704258.html
BTP lideri Hüseyin Baş: Ülkeyi 'Squid Game Oyunu'na çevirdiler
BTP lideri Hüseyin Baş: Ülkeyi 'Squid Game Oyunu'na çevirdiler
Partisinin Trabzon il kongresine katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümetin ve Diyanet’in son politikalarını son dönemlerin... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T12:04+0300
2021-10-11T12:04+0300
politika
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
hüseyin baş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/96/1041899679_12:0:1011:562_1920x0_80_0_0_67062e327eaa70b7f8b20036f4ad4ff0.jpg
Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Trabzon il kongresinde konuşan genel başkan Hüseyin Baş’tı.BTP lideri büyük bir coşkuyla karşılandığı kongredeki konuşmasında ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yaptı.Konuşmasında Netflix yapımı Squid Game dizisinden örnek veren BTP lideri, ülkenin halini diziye benzeterek şunları söyledi:"Squid Game diye bir dizi var. Niye diziyi söyledim. Öyle bir toplumsal anlayış oturttular ki; bu dizi, oyunlar oynayarak hayatta kalmaya çalışan insanları anlatıyor. Hayatta kalan para alacak. Oyunun içinde de bir karakter var. Bu karakter aslında oyunun kurucusu. Bütün olayı organize eden bu adam ama 468 katılımcı var, hiçbiri bu adamın bu oyunun kurucusu olduğunu bilmiyor. Oyunda başarısız olan öldürülüyor ama o adama hiçbir şey olmuyor. Yani senin hayatta kalmak için bir dünya adım atman lazım, ama o şahsın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ülke de bu noktada.”Diyanet İşleri Başkanı’na eleştiriTrabzon’daki konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı’nın tartışma konusu olan adımlarını da Squid Game’deki tablo ile karşılaştıran BTP lideri, “Ülkemizde en son tartışılan fetva neydi? Günaydın mı, selamün aleyküm mü? Yahu ikisini de bir arada deriz olur biter. Bizim Müslüman olmamız için bu kadar hassas davranmamız gerekiyor, ama onların Müslüman olması için 'Müslümanım' demeleri yetiyor" diye konuştu.'Diyanet’in başına Hacı Bektaş Dergahı’ndan birini getirebiliriz'Konuşmasında, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başına Alevi birisi getirilsin’ şeklindeki sözlerini de hatırlatan Hüseyin Baş şunları söyledi:“Atatürk Cumhuriyeti kurma kararını Hacı Bektaş Dergahı’nda alıyor. Bunu babam Prof. Dr. Haydar Baş anlatınca ben düşündüm ve dedim ki, 'Hacı Bektaş Dergahı'ndan böyle hayırlı kararlar çıkıyorsa Diyanet'in başına da bu dergahtan birini getirebiliriz.’ Diyanet'in başında bugün nasıl bir başkanımız var? İslam üzerine tezi yok başkanımızın ama Yahudiliği araştırmış, Hristiyanlığı araştırmış gelmiş Müslümanları yönetiyor. Yüce, derin bilgileri mutlaka vardır ama az önce söylediğim gibi bir kardeşimizi Diyanet'in başına getirsek bu ülkeye ne zararı olur? Bakın bu bir metafor. Bu bir büyük değişimin, anlayışın metaforu. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Böldüler, parçaladılar, düşman ettiler, herkesi ötekileştirdiler.”'BTP Türkiye’nin köprüden önceki son çıkışıdır'BTP Trabzon il kongresinde, “ÖTV'yi kaldıracağız, emekliliği maksimum 55 yaşına düşüreceğiz ve herkesi ev sahibi yapacağız dedim. Bütün siyasiler peşimize takıldı onlarda aynı şeyi söylüyor.” İfadelerini de kullanan Hüseyin Baş; “Bunlar bizim sözlerimizi, Prof. Dr. Haydar Baş'ın sözlerini taklit ederler bunun önüne geçemeyiz ama iki şey taklit edilemez. Bir zeka, iki cesaret... Bunlar bizim zekamızı ve cesaretimizi asla taklit edemezler. Hodri meydan diyorum; benim gibi ABD'ye kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi terör gruplarına kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi bu milletin geleceği için çalışın, hodri meydan diyorum. Bu ülkenin hiçbir siyasi oluşumla geleceği yoktur. Bu ülkenin tek bir şanşı vardır. Bağımsız Türkiye Partisi, bu ülkenin köprüden önceki son çıkışıdır. Fikrimiz var, idealimiz var, bizimle olacaksınız” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/96/1041899679_262:0:1011:562_1920x0_80_0_0_12d31c699cf8dc88960873539a632c2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, hüseyin baş

BTP lideri Hüseyin Baş: Ülkeyi 'Squid Game Oyunu'na çevirdiler

12:04 11.10.2021
© Fotoğraf : TwitterHüseyin Baş
Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Partisinin Trabzon il kongresine katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümetin ve Diyanet’in son politikalarını son dönemlerin dünyaca popüler dizisi Squid Game’ye benzetti.
Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Trabzon il kongresinde konuşan genel başkan Hüseyin Baş’tı.
BTP lideri büyük bir coşkuyla karşılandığı kongredeki konuşmasında ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yaptı.
Konuşmasında Netflix yapımı Squid Game dizisinden örnek veren BTP lideri, ülkenin halini diziye benzeterek şunları söyledi:
"Squid Game diye bir dizi var. Niye diziyi söyledim. Öyle bir toplumsal anlayış oturttular ki; bu dizi, oyunlar oynayarak hayatta kalmaya çalışan insanları anlatıyor. Hayatta kalan para alacak. Oyunun içinde de bir karakter var. Bu karakter aslında oyunun kurucusu. Bütün olayı organize eden bu adam ama 468 katılımcı var, hiçbiri bu adamın bu oyunun kurucusu olduğunu bilmiyor. Oyunda başarısız olan öldürülüyor ama o adama hiçbir şey olmuyor. Yani senin hayatta kalmak için bir dünya adım atman lazım, ama o şahsın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ülke de bu noktada.”

Diyanet İşleri Başkanı’na eleştiri

Trabzon’daki konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı’nın tartışma konusu olan adımlarını da Squid Game’deki tablo ile karşılaştıran BTP lideri, “Ülkemizde en son tartışılan fetva neydi? Günaydın mı, selamün aleyküm mü? Yahu ikisini de bir arada deriz olur biter. Bizim Müslüman olmamız için bu kadar hassas davranmamız gerekiyor, ama onların Müslüman olması için 'Müslümanım' demeleri yetiyor" diye konuştu.

'Diyanet’in başına Hacı Bektaş Dergahı’ndan birini getirebiliriz'

Konuşmasında, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başına Alevi birisi getirilsin’ şeklindeki sözlerini de hatırlatan Hüseyin Baş şunları söyledi:
“Atatürk Cumhuriyeti kurma kararını Hacı Bektaş Dergahı’nda alıyor. Bunu babam Prof. Dr. Haydar Baş anlatınca ben düşündüm ve dedim ki, 'Hacı Bektaş Dergahı'ndan böyle hayırlı kararlar çıkıyorsa Diyanet'in başına da bu dergahtan birini getirebiliriz.’ Diyanet'in başında bugün nasıl bir başkanımız var? İslam üzerine tezi yok başkanımızın ama Yahudiliği araştırmış, Hristiyanlığı araştırmış gelmiş Müslümanları yönetiyor. Yüce, derin bilgileri mutlaka vardır ama az önce söylediğim gibi bir kardeşimizi Diyanet'in başına getirsek bu ülkeye ne zararı olur? Bakın bu bir metafor. Bu bir büyük değişimin, anlayışın metaforu. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Böldüler, parçaladılar, düşman ettiler, herkesi ötekileştirdiler.”

'BTP Türkiye’nin köprüden önceki son çıkışıdır'

BTP Trabzon il kongresinde, “ÖTV'yi kaldıracağız, emekliliği maksimum 55 yaşına düşüreceğiz ve herkesi ev sahibi yapacağız dedim. Bütün siyasiler peşimize takıldı onlarda aynı şeyi söylüyor.” İfadelerini de kullanan Hüseyin Baş; “Bunlar bizim sözlerimizi, Prof. Dr. Haydar Baş'ın sözlerini taklit ederler bunun önüne geçemeyiz ama iki şey taklit edilemez. Bir zeka, iki cesaret... Bunlar bizim zekamızı ve cesaretimizi asla taklit edemezler. Hodri meydan diyorum; benim gibi ABD'ye kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi terör gruplarına kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi bu milletin geleceği için çalışın, hodri meydan diyorum. Bu ülkenin hiçbir siyasi oluşumla geleceği yoktur. Bu ülkenin tek bir şanşı vardır. Bağımsız Türkiye Partisi, bu ülkenin köprüden önceki son çıkışıdır. Fikrimiz var, idealimiz var, bizimle olacaksınız” dedi.
181000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:22Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
13:21Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılıyor
13:20Çijov, AB'nin gelecekte olası bir gaz krizinden kaçınmak için yapması gerekenleri açıkladı
13:16Galatasaray ve Fenerbahçe'den Avrupa'da ortak mağaza
13:112021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu
13:09Reuters analizi: ABD, Çin'le meşgulken Arap ülkeleri, Esad'a yönelik tecridi gevşetiyor
13:00Ronaldo'dan milli takımda yeni rekor: Sergio Ramos'u geride bıraktı
12:57Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
12:44Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından görevi Dışişleri Bakanı Schallenberg devraldı
12:43Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu
12:41Öyküsünü NFT olarak satan Bugay: Elde ettiğim gelirle 2000 fidanlık bir hatıra ormanı yaptıracağım
12:38Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya: Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti
12:35Cinayet sanığı: Kan görmeye dayanamadığım için kaçtım
12:23Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hazırlanıyor
12:21Zaharova: 'Büyük Arnavutluk' planları bölgede istikrarı baltalıyor
12:20Alaska'da 6.5'lik deprem
12:20Mesut Özil kripto para çıkarıyor
12:18İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
12:16Fatih Altaylı paylaştı: 'F1 pilotları bu kez gazoz ile değil Prosecco ile kutladılar'
12:04Medvedev: Mevcut Ukrayna yönetimi ile diyalog kurmak manasız