https://tr.sputniknews.com/20211011/burdur-golunde-korkutan-goruntu-1049709217.html
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü
Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde su seviyesi, 50 yılda 17,7 metre düştü. Kıyısında çatlamış toprak örtüsü oluşan göldeki halk plajında 5 yıl önce... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T13:46+0300
2021-10-11T13:46+0300
2021-10-11T13:46+0300
yaşam
burdur
göl
kuraklık
su seviyesi
burdur gölü
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Son yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi olan Burdur Gölü'nün su seviyesi, 50 yılda 17.7 metre düştü. Gölde su seviye ölçümü, 1959 yılının Aralık ayında 851.32 metre olarak kaydedildi.Gölde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 1970 yılında 857.54 metre oldu. Burdur Gölü'nün su seviyesi, 1 Haziran 2021 itibarıyla 839.83 metre olarak kaydedildi.Aralık 1959'da 205.54 kilometrekare ölçülen gölün yüzeyi, 1 Haziran 2021 itibarıyla 123.45 kilometrekareye, 6062.48 hektometreküp olarak ölçülen hacim ise 3731.67 hektometreküpe düştü.Burdur Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda sahil olarak kullanılan Şeker Plajı, halk plajı ve göl kıyılarında çatlamış toprak örtüsü oluştu. Halk plajında 5 yıl önce göl suyunun yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğindeki iskele, bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.Su iskeleden 2 metre uzaklaştıBurdur Gölü'ndeki kuraklığın etkisiyle oluşan çekilme, ziyaretçileri de şaşırttı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) yüz yüze eğitime geçmesi ile kente gelen öğrenciler, göl gezisinde çatlamış toprak örtüsü ile karşılaştı.Burdur MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri İlayda Özeken ve Gülcan Akçay, pandemi nedeniyle ara verilen eğitimin ardından 1,5 yıl sonra ilk defa geldikleri Burdur'da, Burdur Gölü sahilindeki çekilmeyi görünce şaşırdıklarını belirtti.Gölde suyun azalmasına çok üzüldüğünü anlatan İlayda Özeken, "Pandemi dolayısıyla eğitimimize online devam etmiştik. Bu yıl yüz yüze eğitim başlayınca geldiğimiz Burdur'da gölün çok fazla çekildiğini fark ettik. Bu durum çok üzücü. Gölün bu hali içimizi acıttı" dedi.Burdur Gölü'ne 2 yıl aradan sonra geldiğini belirten Gülcan Akçay ise "2 sene önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitime başladık. Geçen yıl pandemiden dolayı burada değildik. Bu yıl yüz yüze eğitimin başlaması ile Burdur'a geldik. Gördük ki göl seviyesi 2 yıl önceye göre bayağı çekilmiş. Yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz, gölün durumu içler acısı" diye konuştu.
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burdur, göl, kuraklık, su seviyesi, burdur gölü
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü
Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde su seviyesi, 50 yılda 17,7 metre düştü. Kıyısında çatlamış toprak örtüsü oluşan göldeki halk plajında 5 yıl önce su yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğinde iskele, bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.
Son yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi olan Burdur Gölü'nün su seviyesi, 50 yılda 17.7 metre düştü. Gölde su seviye ölçümü, 1959 yılının Aralık ayında 851.32 metre olarak kaydedildi.
Gölde ölçülen en yüksek su seviyesi
ise 1970 yılında 857.54 metre oldu. Burdur Gölü'nün
su seviyesi, 1 Haziran 2021 itibarıyla 839.83 metre olarak kaydedildi.
Aralık 1959'da 205.54 kilometrekare ölçülen gölün yüzeyi, 1 Haziran 2021 itibarıyla 123.45 kilometrekareye, 6062.48 hektometreküp olarak ölçülen hacim ise 3731.67 hektometreküpe düştü.
Burdur Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda sahil olarak kullanılan Şeker Plajı, halk plajı ve göl kıyılarında çatlamış toprak örtüsü oluştu. Halk plajında 5 yıl önce göl suyunun yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğindeki iskele, bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.
Su iskeleden 2 metre uzaklaştı
Burdur Gölü'ndeki kuraklığın etkisiyle oluşan çekilme, ziyaretçileri de şaşırttı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) yüz yüze eğitime geçmesi ile kente gelen öğrenciler, göl gezisinde çatlamış toprak örtüsü ile karşılaştı.
Burdur MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri İlayda Özeken ve Gülcan Akçay, pandemi nedeniyle ara verilen eğitimin ardından 1,5 yıl sonra ilk defa geldikleri Burdur'da, Burdur Gölü sahilindeki çekilmeyi görünce şaşırdıklarını belirtti.
Gölde suyun azalmasına çok üzüldüğünü anlatan İlayda Özeken, "Pandemi dolayısıyla eğitimimize online devam etmiştik. Bu yıl yüz yüze eğitim başlayınca geldiğimiz Burdur'da gölün çok fazla çekildiğini fark ettik. Bu durum çok üzücü. Gölün bu hali içimizi acıttı" dedi.
Burdur Gölü'ne 2 yıl aradan sonra geldiğini belirten Gülcan Akçay ise "2 sene önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitime başladık. Geçen yıl pandemiden dolayı burada değildik. Bu yıl yüz yüze eğitimin başlaması ile Burdur'a geldik. Gördük ki göl seviyesi 2 yıl önceye göre bayağı çekilmiş. Yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz, gölün durumu içler acısı" diye konuştu.