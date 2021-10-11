https://tr.sputniknews.com/20211011/canan-kaftancioglundan-tamer-karadagliya-durusunu-bilmem-ama-zeka-seviyesini-belli-etti--1049705847.html

Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya: Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti

Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya: Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Tamer Karadağlı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T12:38+0300

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yaşam

chp

altın portakal

tamer karadağlı

canan kaftancıoğlu

nihal yalçın

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Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini korurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da açıklama geldi.Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Karadağlı'nın "Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. 'Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz?' diye" şeklindeki ifadesini alıntılayan Kaftancıoğlu, şunları söyledi: "Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim.. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan 'korkak erkek' sendromu. Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle."

https://tr.sputniknews.com/20211011/tamer-karadaglidan-nihal-yalcina-hanimefendi-selahattin-demirtasa-ozgurluk-yazmis-1049699683.html

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chp, altın portakal, tamer karadağlı, canan kaftancıoğlu, nihal yalçın