https://tr.sputniknews.com/20211011/catisina-isabet-eden-goktasi-yastigina-dustu-1049700818.html

Çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü

Çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü

Kanada'da bir kadının çatısına isabet eden ufak bir meteor, yatak odasında uyurken yastığına düştü. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T09:58+0300

2021-10-11T09:58+0300

2021-10-11T09:58+0300

yaşam

kanada

ev

göktaşı

british columbia

yastık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104217/43/1042174356_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_62780a45dd47854fd179ffc9c8748df0.jpg

Kanada'nın British Columbia eyaletinde Ruth Hamilton isimli bir kadın, çatıya isabet ettikten sonra yastığının üzerine düşen bir göktaşıyla uyandı.Yerel basında çıkan haberlere göre Hamilton, yaptığı açıklamada patlama sesini ilk duyduğu anda silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığını sandığını belirtti.Hamilton, "Hadise yaşandığında titriyordum ve korkmuştum, birinin atladığını ya da silah falan olduğunu sandım. Gökyüzünden düşmüş olabileceğini fark ettiğimizde rahatlama hissettik" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte olayın yaşandığı gün, kent sakinlerinin Louise Gölü üzerinde kayan bir yıldız gördüğü bildirildi.Yastığa düşen göktaşının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

kanada

british columbia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, ev, göktaşı, british columbia, yastık