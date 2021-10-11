https://tr.sputniknews.com/20211011/chpden-adil-yargilanma-hakki-raporu-yuzde-42-oranindan-hak-ihlali-karari-var-1049712103.html
CHP’den adil yargılanma hakkı raporu: 'Yüzde 42 oranında hak ihlali kararı var'
CHP’den adil yargılanma hakkı raporu: 'Yüzde 42 oranında hak ihlali kararı var'
CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan adli yargılama hakkı raporunda, Anayasa Mahkemesi’nin adil... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T14:58+0300
2021-10-11T14:58+0300
2021-10-11T15:00+0300
türkiye
adalet bakanlığı
abdülhamit gül
anayasa mahkemesi (aym)
gülizar biçer karaca
cumhuriyet halk partisi (chp)
adalet bakanı
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Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılama hakkının ihlaline yönelik verdiği kararlar CHP tarafından raporlaştırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan raporda yüksek mahkemenin vermiş olduğu ihlal kararlarına vurgu yapıldı.Adil yargılanma hakkı “davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun bir biçimde ve kamuya açık olarak görülmesi” olarak tanımlandığı belirtilen raporda, mahkemenin ihlal kararlarına yönelik rakamlara yer verildi.Raporda AYM’ye Haziran 2021’e kadar toplam yapılan bireysel başvuru sayısının 323 bin 686 olduğu belirtilirken, bu dosyaların 14 bin 694’ünde en az bir ihlal kararı verildiğine dikkat çekildi.İhlal kararlarının yıllara göre dağılımının yer aldığı raporda “İhlal kararı verilen dosya sayılarının yıllara göre dağılıma bakıldığında 2020 yılının açık ara farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. İhlal kararı verilen toplam 14 bin 694 başvurunun; yüzde 39’u yani 5 bin 658 dosya hakkında 2020 yılında ihlal kararı verilmiştir. En çok ihlal kararı verilen ikinci sıradaki yıl ise 2018 olup 2 bin 167 ihlal kararı ile 2020’yi izlemektedir” ifadelerine yer verildi.“AYM yüzde 42 oranında ihlal kararı verdi”Raporu Sputnik’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca şu ifadeleri kullandı:Adalet Bakanı'na çağrıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenen Karaca “Sayın Bakan mahkemeler adil yargılanama hakkını, evrensel hukuk ilkelerini, masumiyet karinesini, lekelenmemem hakkını, suçların şahsiliği ilkesini görmezden geliyor. Biz sizleri uyaralım” ifadelerini kullandı.
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Osman Nuri Cerit
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adalet bakanlığı, abdülhamit gül, anayasa mahkemesi (aym), gülizar biçer karaca, cumhuriyet halk partisi (chp), adalet bakanı
CHP’den adil yargılanma hakkı raporu: 'Yüzde 42 oranında hak ihlali kararı var'
14:58 11.10.2021 (güncellendi: 15:00 11.10.2021)
CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan adli yargılama hakkı raporunda, Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılanma hakkının ihlaline kararlarının artışına dikkat çekildi.
Anayasa Mahkemesi’nin
adil yargılama hakkının ihlaline yönelik verdiği kararlar CHP tarafından raporlaştırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
tarafından hazırlanan raporda yüksek mahkemenin vermiş olduğu ihlal kararlarına vurgu yapıldı.
Adil yargılanma hakkı “davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun bir biçimde ve kamuya açık olarak görülmesi” olarak tanımlandığı belirtilen raporda, mahkemenin ihlal kararlarına yönelik rakamlara yer verildi.
Raporda AYM’ye Haziran 2021’e kadar toplam yapılan bireysel başvuru sayısının 323 bin 686 olduğu belirtilirken, bu dosyaların 14 bin 694’ünde en az bir ihlal kararı verildiğine dikkat çekildi.
İhlal kararlarının yıllara göre dağılımının yer aldığı raporda “İhlal kararı verilen dosya sayılarının yıllara göre dağılıma bakıldığında 2020 yılının açık ara farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. İhlal kararı verilen toplam 14 bin 694 başvurunun; yüzde 39’u yani 5 bin 658 dosya hakkında 2020 yılında ihlal kararı verilmiştir. En çok ihlal kararı verilen ikinci sıradaki yıl ise 2018 olup 2 bin 167 ihlal kararı ile 2020’yi izlemektedir” ifadelerine yer verildi.
“AYM yüzde 42 oranında ihlal kararı verdi”
Raporu Sputnik’e
değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca
şu ifadeleri kullandı:
“Mart 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi’ne adil yargılanmadım diyerek bireysel başvuru yapanların yüzde 42’si hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair mahkemenin kararı bulunmaktadır. Demek ki bu ülkede talimatlı yargı adil yargılamıyor. Demek ki bu ülkede yukarıdan gelen talimatlarla mahkemeler karar veriyor. Anayasa Mahkemesi 14-15 aylık sürede yapılan başvuruların yüzde 42’sinde adil yargılama hakkı ihlaline karar veriyor.”
Adalet Bakanı'na çağrı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e
seslenen Karaca “Sayın Bakan mahkemeler adil yargılanama hakkını, evrensel hukuk ilkelerini, masumiyet karinesini, lekelenmemem hakkını, suçların şahsiliği ilkesini görmezden geliyor. Biz sizleri uyaralım”
ifadelerini kullandı.