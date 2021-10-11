Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/chpden-adil-yargilanma-hakki-raporu-yuzde-42-oranindan-hak-ihlali-karari-var-1049712103.html
CHP’den adil yargılanma hakkı raporu: 'Yüzde 42 oranında hak ihlali kararı var'
CHP’den adil yargılanma hakkı raporu: 'Yüzde 42 oranında hak ihlali kararı var'
CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan adli yargılama hakkı raporunda, Anayasa Mahkemesi’nin adil... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T14:58+0300
2021-10-11T15:00+0300
türkiye
adalet bakanlığı
abdülhamit gül
anayasa mahkemesi (aym)
gülizar biçer karaca
cumhuriyet halk partisi (chp)
adalet bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049712056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4afddb80f97258ea4acaab6ebef8a393.jpg
Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılama hakkının ihlaline yönelik verdiği kararlar CHP tarafından raporlaştırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan raporda yüksek mahkemenin vermiş olduğu ihlal kararlarına vurgu yapıldı.Adil yargılanma hakkı “davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun bir biçimde ve kamuya açık olarak görülmesi” olarak tanımlandığı belirtilen raporda, mahkemenin ihlal kararlarına yönelik rakamlara yer verildi.Raporda AYM’ye Haziran 2021’e kadar toplam yapılan bireysel başvuru sayısının 323 bin 686 olduğu belirtilirken, bu dosyaların 14 bin 694’ünde en az bir ihlal kararı verildiğine dikkat çekildi.İhlal kararlarının yıllara göre dağılımının yer aldığı raporda “İhlal kararı verilen dosya sayılarının yıllara göre dağılıma bakıldığında 2020 yılının açık ara farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. İhlal kararı verilen toplam 14 bin 694 başvurunun; yüzde 39’u yani 5 bin 658 dosya hakkında 2020 yılında ihlal kararı verilmiştir. En çok ihlal kararı verilen ikinci sıradaki yıl ise 2018 olup 2 bin 167 ihlal kararı ile 2020’yi izlemektedir” ifadelerine yer verildi.“AYM yüzde 42 oranında ihlal kararı verdi”Raporu Sputnik’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca şu ifadeleri kullandı:Adalet Bakanı'na çağrıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenen Karaca “Sayın Bakan mahkemeler adil yargılanama hakkını, evrensel hukuk ilkelerini, masumiyet karinesini, lekelenmemem hakkını, suçların şahsiliği ilkesini görmezden geliyor. Biz sizleri uyaralım” ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049712056_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b029e5bdfa23daf5470bd8510f22be3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı, abdülhamit gül, anayasa mahkemesi (aym), gülizar biçer karaca, cumhuriyet halk partisi (chp), adalet bakanı

CHP’den adil yargılanma hakkı raporu: 'Yüzde 42 oranında hak ihlali kararı var'

14:58 11.10.2021 (güncellendi: 15:00 11.10.2021)
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan adli yargılama hakkı raporunda, Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılanma hakkının ihlaline kararlarının artışına dikkat çekildi.
Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılama hakkının ihlaline yönelik verdiği kararlar CHP tarafından raporlaştırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan raporda yüksek mahkemenin vermiş olduğu ihlal kararlarına vurgu yapıldı.
Adil yargılanma hakkı “davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun bir biçimde ve kamuya açık olarak görülmesi” olarak tanımlandığı belirtilen raporda, mahkemenin ihlal kararlarına yönelik rakamlara yer verildi.
Raporda AYM’ye Haziran 2021’e kadar toplam yapılan bireysel başvuru sayısının 323 bin 686 olduğu belirtilirken, bu dosyaların 14 bin 694’ünde en az bir ihlal kararı verildiğine dikkat çekildi.
İhlal kararlarının yıllara göre dağılımının yer aldığı raporda “İhlal kararı verilen dosya sayılarının yıllara göre dağılıma bakıldığında 2020 yılının açık ara farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. İhlal kararı verilen toplam 14 bin 694 başvurunun; yüzde 39’u yani 5 bin 658 dosya hakkında 2020 yılında ihlal kararı verilmiştir. En çok ihlal kararı verilen ikinci sıradaki yıl ise 2018 olup 2 bin 167 ihlal kararı ile 2020’yi izlemektedir” ifadelerine yer verildi.

“AYM yüzde 42 oranında ihlal kararı verdi”

Raporu Sputnik’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca şu ifadeleri kullandı:
“Mart 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi’ne adil yargılanmadım diyerek bireysel başvuru yapanların yüzde 42’si hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair mahkemenin kararı bulunmaktadır. Demek ki bu ülkede talimatlı yargı adil yargılamıyor. Demek ki bu ülkede yukarıdan gelen talimatlarla mahkemeler karar veriyor. Anayasa Mahkemesi 14-15 aylık sürede yapılan başvuruların yüzde 42’sinde adil yargılama hakkı ihlaline karar veriyor.”

Adalet Bakanı'na çağrı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenen Karaca Sayın Bakan mahkemeler adil yargılanama hakkını, evrensel hukuk ilkelerini, masumiyet karinesini, lekelenmemem hakkını, suçların şahsiliği ilkesini görmezden geliyor. Biz sizleri uyaralım ifadelerini kullandı.
040000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:08Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
14:58CHP’den adil yargılanma hakkı raporu: 'Yüzde 42 oranında hak ihlali kararı var'
14:55Trabzon'da fuhuş operasyonu: 155 kadına 31 bin TL ceza
14:45'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi
14:45Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
14:33Sankara cinayeti davası 34 yıl sonra başladı: Afrika'nın 'Che Guevara'sını kim öldürdü?
14:31Peskov: Kremlin, Türkiye'de 6 Rusya vatandaşının gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi değil
14:31Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz
14:26İstanbul'da sahte doktora 3 yıl 4 ay hapis: Tedavi uyguladığı kadının yüzü tanınmaz hale gelmişti
14:23Merck, koronavirüs ilacının acil kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
14:22Yargıtay'dan 'Ne biçim avukat, iş bilmiyor' sözüyle ilgili karar
14:11Kayıpmaz: Önlemler azaldı, gençlerde Kovid-19 arttı
14:09Rosturizm Başkanı turistlerin güvenliğini görüşmek için Türkiye’de
14:02Isparta'daki bir bahçede 766 gramlık elma yetişti
14:00Doç. Köroğlu: Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilere suç duyurusu bir ilk olarak tarihimize geçti
13:58Aktör-şarkıcı Jared Leto: İtalya'daki aşı karşıtı protestoda biber gazına maruz kaldım
13:50Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
13:46Burdur Gölü'nde korkutan görüntü
13:42Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi
13:41'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor