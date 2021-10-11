https://tr.sputniknews.com/20211011/cin-disislerinden-guney-cin-denizindeki-nukleer-denizalti-kazasi-ile-ilgili-abdye-3-soru-1049703693.html
Çin Dışişleri'nden Güney Çin Denizi'ndeki nükleer denizaltı kazası ile ilgili ABD'ye 3 soru
Çin Dışişleri'nden Güney Çin Denizi'ndeki nükleer denizaltı kazası ile ilgili ABD'ye 3 soru
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Connecticut'ın Güney Çin Denizi'nde bilinmeyen bir cisme çarpması sonucu meydana... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T11:40+0300
2021-10-11T11:40+0300
2021-10-11T11:42+0300
dünya
abd
çin
avusturya
birleşik krallık
kaza
nükleer denizaltı
çin dışişleri bakanlığı
cao licien
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD yönetimine Güney Çin Denizi'nde meydana gelen nükleer denizaltı kazasıyla ilgili detayları kamuoyuna açıklama çağrısında bulundu.Global Times'ta yer alan habere göre Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Bölgesel barış ve istikrar için de ciddi bir tehdit ve önemli riskler oluşturan olayın temel nedeninin, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde uzun zamandır sürekli sorun çıkarması olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.Sözcü, ABD yönetimine "Kaza nerede oldu?", "Nükleer sızıntıya neden oldu mu ya da çevreyi kirletti mi?" ve "Seyrüsefer ve balıkçılık faaliyetlerini etkileyecek mi?" sorularını yöneltti.ABD'nin bu olaya ilişkin açıklamayı kasıtlı olarak ertelediğini ve detaylarını kamuoyundan gizlediğini vurgulayan Cao, bunun Çin'i ve diğer bölge ülkelerini olayın gerçeklerini ve ABD'nin asıl niyetini sorgulamaya ittiğini belirtti.'ABD ve Birleşik Krallık, Avustralya ile birlikte Güneydoğu Asya'yı nükleerden arındırma çabalarını altını oyuyor'Sözcü, "ABD ve Birleşik Krallık, yakın zamanda nükleer silahı olmayan Avustralya ile nükleer denizaltı inşa etmek üzere Asya Pasifik bölgesindeki nükleer riskleri pervasızca yükselten, silahlanma yarışı tehlikesini ateşleyen ve ASEAN üyelerinin Güneydoğu Asya'da Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge inşa etme çabalarının altını oyan bir anlaşmaya vardılar" ifadelerini kullandı.Cao, ABD'yi Soğuk Savaş'tan, getirisi olmayan fikirlerden, dar jeopolitik bakış açısından ve bölgedenin barışçıl ve istikrarlı kalkınma sürecini sabote etmekten vazgeçmeye çağırdı.Geçen hafta cuma günü CNN kanalı, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Connecticut'ın Güney Çin Denizi'nde bir su altı cismine çarptığını bildirmişti.ABD Donanması, "Seawolf sınıfı denizaltının batarken neye çarpmış olabileceği belli değil" açıklamasını yaparak, denizaltının nükleer tahrik sistemi etkilenmediğini ve aracın güvende olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211011/abdde-bir-cift-yabanci-bir-ulkeye-nukleer-denizaltilar-hakkinda-bilgi-sizdirmaktan-tutuklandi-1049700166.html
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Çin Dışişleri'nden Güney Çin Denizi'ndeki nükleer denizaltı kazası ile ilgili ABD'ye 3 soru
11:40 11.10.2021 (güncellendi: 11:42 11.10.2021)
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Connecticut'ın Güney Çin Denizi'nde bilinmeyen bir cisme çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili endişeli olduklarını belirterek, ABD'yi kaza ve bölgedeki faaliyetleri hakkındaki ayrıntılara açıklık getirmeye çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD yönetimine Güney Çin Denizi'nde meydana gelen nükleer denizaltı kazasıyla ilgili detayları kamuoyuna açıklama çağrısında bulundu.
Global Times'ta yer alan habere göre Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Bölgesel barış ve istikrar için de ciddi bir tehdit ve önemli riskler oluşturan olayın temel nedeninin, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde uzun zamandır sürekli sorun çıkarması olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.
Sözcü, ABD yönetimine "Kaza nerede oldu?", "Nükleer sızıntıya neden oldu mu ya da çevreyi kirletti mi?" ve "Seyrüsefer ve balıkçılık faaliyetlerini etkileyecek mi?" sorularını yöneltti.
ABD'nin bu olaya ilişkin açıklamayı kasıtlı olarak ertelediğini ve detaylarını kamuoyundan gizlediğini vurgulayan Cao, bunun Çin'i ve diğer bölge ülkelerini olayın gerçeklerini ve ABD'nin asıl niyetini sorgulamaya ittiğini belirtti.
'ABD ve Birleşik Krallık, Avustralya ile birlikte Güneydoğu Asya'yı nükleerden arındırma çabalarını altını oyuyor'
Sözcü, "ABD ve Birleşik Krallık, yakın zamanda nükleer silahı olmayan Avustralya ile nükleer denizaltı inşa etmek üzere Asya Pasifik bölgesindeki nükleer riskleri pervasızca yükselten, silahlanma yarışı tehlikesini ateşleyen ve ASEAN üyelerinin Güneydoğu Asya'da Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge inşa etme çabalarının altını oyan bir anlaşmaya vardılar" ifadelerini kullandı.
Cao, ABD'yi Soğuk Savaş'tan, getirisi olmayan fikirlerden, dar jeopolitik bakış açısından ve bölgedenin barışçıl ve istikrarlı kalkınma sürecini sabote etmekten vazgeçmeye çağırdı.
Geçen hafta cuma günü CNN kanalı, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Connecticut'ın Güney Çin Denizi'nde bir su altı cismine çarptığını bildirmişti.
ABD Donanması, "Seawolf sınıfı denizaltının batarken neye çarpmış olabileceği belli değil" açıklamasını yaparak, denizaltının nükleer tahrik sistemi etkilenmediğini ve aracın güvende olduğunu belirtmişti.