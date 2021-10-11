https://tr.sputniknews.com/20211011/cumhurbaskani-erdogan-diplomasi-trafigine-hazirlaniyor-1049704691.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı turlarına hazırlanıyor. Erdoğan önce Afrika’ya ardından da İtalya ve İskoçya’ya gidecek. Erdoğan, G-20 toplantısı... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T12:23+0300

2021-10-11T12:23+0300

2021-10-11T12:23+0300

türkiye

afrika

recep tayyip erdoğan

nijerya

iskoçya

roma

angola

g-20

iklim zirvesi

togo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103423/08/1034230804_0:105:1201:780_1920x0_80_0_0_9c87d6df2673a9cb5971de9eccef41fc.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim’den itibaren diplomasi mesaisine yoğunluk verecek. Cumhurbaşkanı Angola, Nijerya, Togo, İtalya ve İskoçya’ya gidecek. Erdoğan ziyaretleri sırasında bazı zirve ve toplantılara da katılacak.Merkel ile görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı ziyaretleri öncesinde diplomasi mesaisine görev süresi biten Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi ile başlayacak. Merkel'in planlanan veda ziyareti 16 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek. Almanya Başbakanı'nın programının en önemli ayağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme oluşturacak.İlk ziyaret Afrika’yaCumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında yapılacak Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde Afrika ülkelerine gidecek. Erdoğan turuna 17-18 Ekim’de Angola ile başlayacak. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiş, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.Erdoğan'ın Afrika turundaki ikinci durağı 18-19 Ekim'de Nijerya olacak. Nijerya'ya son olarak 2016 yılının mart ayında resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'yi de 2017 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.Erdoğan, son ziyaretini ise Togo'ya yapacak. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Buhari ile ağustos ayında birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.G-20 için İtalya’yaCumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun ardından ekim ayı sonunda İtalya’ya gidecek. İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan G-20 toplantısına katılacak olan Erdoğan’ın burada bir dizi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini duyurmuştu.İklim zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğindeki son turu İskoçya olacak. Erdoğan İskoçya’da düzenlenecek olan İklim Zirvesine katılacak. Paris İklim Anlaşması’nı kabul eden Türkiye için zirve önem taşıyor.

türkiye

nijerya

iskoçya

roma

angola

togo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

afrika, recep tayyip erdoğan, nijerya, iskoçya, roma, angola, g-20, iklim zirvesi, togo, paris iklim anlaşması