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https://tr.sputniknews.com/20211011/cumhurbaskani-erdogan-diplomasi-trafigine-hazirlaniyor-1049704691.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı turlarına hazırlanıyor. Erdoğan önce Afrika’ya ardından da İtalya ve İskoçya’ya gidecek. Erdoğan, G-20 toplantısı... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T12:23+0300
2021-10-11T12:23+0300
türkiye
afrika
recep tayyip erdoğan
nijerya
iskoçya
roma
angola
g-20
iklim zirvesi
togo
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim’den itibaren diplomasi mesaisine yoğunluk verecek. Cumhurbaşkanı Angola, Nijerya, Togo, İtalya ve İskoçya’ya gidecek. Erdoğan ziyaretleri sırasında bazı zirve ve toplantılara da katılacak.Merkel ile görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı ziyaretleri öncesinde diplomasi mesaisine görev süresi biten Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi ile başlayacak. Merkel'in planlanan veda ziyareti 16 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek. Almanya Başbakanı'nın programının en önemli ayağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme oluşturacak.İlk ziyaret Afrika’yaCumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında yapılacak Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde Afrika ülkelerine gidecek. Erdoğan turuna 17-18 Ekim’de Angola ile başlayacak. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiş, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.Erdoğan'ın Afrika turundaki ikinci durağı 18-19 Ekim'de Nijerya olacak. Nijerya'ya son olarak 2016 yılının mart ayında resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'yi de 2017 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.Erdoğan, son ziyaretini ise Togo'ya yapacak. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Buhari ile ağustos ayında birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.G-20 için İtalya’yaCumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun ardından ekim ayı sonunda İtalya’ya gidecek. İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan G-20 toplantısına katılacak olan Erdoğan’ın burada bir dizi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini duyurmuştu.İklim zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğindeki son turu İskoçya olacak. Erdoğan İskoçya’da düzenlenecek olan İklim Zirvesine katılacak. Paris İklim Anlaşması’nı kabul eden Türkiye için zirve önem taşıyor.
türkiye
nijerya
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afrika, recep tayyip erdoğan, nijerya, iskoçya, roma, angola, g-20, iklim zirvesi, togo, paris iklim anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hazırlanıyor

12:23 11.10.2021
© AARecep Tayyip Erdoğan, uçak
Recep Tayyip Erdoğan, uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı turlarına hazırlanıyor. Erdoğan önce Afrika’ya ardından da İtalya ve İskoçya’ya gidecek. Erdoğan, G-20 toplantısı ve iklim zirvelerine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim’den itibaren diplomasi mesaisine yoğunluk verecek. Cumhurbaşkanı Angola, Nijerya, Togo, İtalya ve İskoçya’ya gidecek. Erdoğan ziyaretleri sırasında bazı zirve ve toplantılara da katılacak.

Merkel ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı ziyaretleri öncesinde diplomasi mesaisine görev süresi biten Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi ile başlayacak. Merkel'in planlanan veda ziyareti 16 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek. Almanya Başbakanı'nın programının en önemli ayağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme oluşturacak.

İlk ziyaret Afrika’ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında yapılacak Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde Afrika ülkelerine gidecek. Erdoğan turuna 17-18 Ekim’de Angola ile başlayacak. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiş, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.
Erdoğan'ın Afrika turundaki ikinci durağı 18-19 Ekim'de Nijerya olacak. Nijerya'ya son olarak 2016 yılının mart ayında resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'yi de 2017 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.
Erdoğan, son ziyaretini ise Togo'ya yapacak. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Buhari ile ağustos ayında birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

G-20 için İtalya’ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun ardından ekim ayı sonunda İtalya’ya gidecek. İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan G-20 toplantısına katılacak olan Erdoğan’ın burada bir dizi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini duyurmuştu.

İklim zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğindeki son turu İskoçya olacak. Erdoğan İskoçya’da düzenlenecek olan İklim Zirvesine katılacak. Paris İklim Anlaşması’nı kabul eden Türkiye için zirve önem taşıyor.
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