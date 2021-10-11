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https://tr.sputniknews.com/20211011/cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-tutuklanan-chp-denizli-genclik-kollari-baskani-tahliye-edildi-1049719393.html
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tahliye edildi
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tahliye edildi
Denizli’de Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun adli... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T17:46+0300
2021-10-11T17:46+0300
türkiye
chp
denizli
cumhurbaşkanına hakaret
tutuklama
dava
toplantı
tutuksuz yargılama
konuşma
merkezefendi
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Partisinin Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu için yeni karar verildi.Avukatlarının Denizli 2. Sulh Ceza Hâkimliğine tutukluluğun kaldırılmasına yönelik başvuruları sonuç verdi. Odabaşıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, halen Denizli D Tipi Cezaevinde bulunan Odabaşıoğlu işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kalacak. CHP il, ilçe ve gençlik kolları yöneticileri bu akşam cezaevi çıkışında Odabaşıoğlu'nu karşılayacak.Karantina koğuşunda kalıyorduCHP Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısı sırasında söz alan Odabaşıoğlu, partili gençlerin içerden bölünmek istediklerini belirterek özellikle sosyal medyada saldırı altında olduklarını ifade etmişti.Odabaşıoğlu konuşmasında makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indiren CHP’li belediye başkanlarına yönelik de eleştiriler olduğunu belirterek; “Bizi partinin üvey evlatları gibi görüyorsunuz. Her türlü eleştiriyi, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydanı bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Gelelim sosyal medyaya. Sosyal medyada yazılanlara en ağır cevapları veriyorum arayarak. Eleştirenler varsa aranızda veya dışarıdan eleştirenler varsa görür. Telefon açıyorum direkt. Sen nasıl CHP’yi eleştirirsin. Sen gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP’li belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum ve orada bir sessizlik oluyor” ifadelerini kullanmıştı.Odabaşıoğlu, Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.Konuşma daha sonra sosyal medyada paylaşılmış ardından Odabaşıoğlu çalıştığı iş yerinde gözaltına alınmıştı. Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklanarak Denizli D Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğa yapılan ilk itiraz 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210928/chp-denizli-genclik-kollari-il-baskani-erdogana-hakaretten-tutuklandi-1049321815.html
türkiye
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chp, denizli, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama, dava, toplantı, tutuksuz yargılama, konuşma, merkezefendi, tugay odabaşıoğlu

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tahliye edildi

17:46 11.10.2021
© Fotoğraf : TwitterTugay Odabaşıoğlu
Tugay Odabaşıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Denizli’de Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Partisinin Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu için yeni karar verildi.
Avukatlarının Denizli 2. Sulh Ceza Hâkimliğine tutukluluğun kaldırılmasına yönelik başvuruları sonuç verdi. Odabaşıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, halen Denizli D Tipi Cezaevinde bulunan Odabaşıoğlu işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kalacak. CHP il, ilçe ve gençlik kolları yöneticileri bu akşam cezaevi çıkışında Odabaşıoğlu'nu karşılayacak.

Karantina koğuşunda kalıyordu

CHP Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısı sırasında söz alan Odabaşıoğlu, partili gençlerin içerden bölünmek istediklerini belirterek özellikle sosyal medyada saldırı altında olduklarını ifade etmişti.
Odabaşıoğlu konuşmasında makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indiren CHP’li belediye başkanlarına yönelik de eleştiriler olduğunu belirterek; “Bizi partinin üvey evlatları gibi görüyorsunuz. Her türlü eleştiriyi, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydanı bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Gelelim sosyal medyaya. Sosyal medyada yazılanlara en ağır cevapları veriyorum arayarak. Eleştirenler varsa aranızda veya dışarıdan eleştirenler varsa görür. Telefon açıyorum direkt. Sen nasıl CHP’yi eleştirirsin. Sen gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP’li belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum ve orada bir sessizlik oluyor” ifadelerini kullanmıştı.Odabaşıoğlu, Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.
Konuşma daha sonra sosyal medyada paylaşılmış ardından Odabaşıoğlu çalıştığı iş yerinde gözaltına alınmıştı. Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklanarak Denizli D Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğa yapılan ilk itiraz 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.
Tugay Odabaşıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
TÜRKİYE
CHP Denizli Gençlik Kolları İl Başkanı, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı
28 Eylül, 16:22
040000
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