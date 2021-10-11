https://tr.sputniknews.com/20211011/denizlispora-transfer-yasagi-1049721191.html

Denizlispor'a transfer yasağı

Denizlispor'a transfer yasağı

Denizlispor'un geçen sezon dünya yıldızı transferi olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

uefa

fifa

süper lig

denizlispor

ödeme

transfer

özet

transfer yasağı

yukatel denizlispor

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Denizlispor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-2021 sezonu başında 'dünya yıldızı transferi' olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, mali olarak zor günler geçiren yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.Denizlispor ile iki yıllık sözleşme yapan fakat bekleneni veremediği için sadece 5 maçta toplam 405 dakika süre alan futbolc,u alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.Sözcü'nün haberine göre; daha önce peşinat ve bazı maç başı ücretlerini alan futbolcunun FIFA'ya başvurarak Denizlispor'dan tazminat talebinde de bulunduğu ortaya çıktı. FIFA'nın yeşil siyahlı kulübe 900 bin Euro'luk tazminat çıkardığı avukat ve diğer masraflarla birlikte bu ücretin 1 milyon 50 bin Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca futbolcunun kalan alacakları ve sözleşmesinin ikinci yılının ücretini de istediği toplamda 2 milyon Euro'nun üzerinde alacak talep ettiği kaydedildi. Sırp futbolcu alacakları ödenmediği gerekçesi ile geçen hafta yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.Futbolcu yeşil siyahlı kulüpten ayrıldıktan sonra geçen sezonun devre arasında Avusturya Bundesliga kulüplerinden Rheindor Altach takımı ile sözleşme imzaladı. Aylık 5 bin euro'ya imza atan futbolcu yeşil siyahlı taraftarlardan da tepki almıştı. Subotic'in Denizlispor ile iki yıllığına 3.2 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü. Kariyerinin en yüksek noktasında Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun bu sezon bir kulüple anlaşmadığı belirtildi.

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