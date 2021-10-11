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Denizlispor'a transfer yasağı
Denizlispor'a transfer yasağı
Denizlispor'un geçen sezon dünya yıldızı transferi olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T18:44+0300
2021-10-11T18:44+0300
spor
uefa
fifa
süper lig
denizlispor
ödeme
transfer
özet
transfer yasağı
yukatel denizlispor
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Denizlispor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-2021 sezonu başında 'dünya yıldızı transferi' olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, mali olarak zor günler geçiren yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.Denizlispor ile iki yıllık sözleşme yapan fakat bekleneni veremediği için sadece 5 maçta toplam 405 dakika süre alan futbolc,u alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.Sözcü'nün haberine göre; daha önce peşinat ve bazı maç başı ücretlerini alan futbolcunun FIFA'ya başvurarak Denizlispor'dan tazminat talebinde de bulunduğu ortaya çıktı. FIFA'nın yeşil siyahlı kulübe 900 bin Euro'luk tazminat çıkardığı avukat ve diğer masraflarla birlikte bu ücretin 1 milyon 50 bin Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca futbolcunun kalan alacakları ve sözleşmesinin ikinci yılının ücretini de istediği toplamda 2 milyon Euro'nun üzerinde alacak talep ettiği kaydedildi. Sırp futbolcu alacakları ödenmediği gerekçesi ile geçen hafta yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.Futbolcu yeşil siyahlı kulüpten ayrıldıktan sonra geçen sezonun devre arasında Avusturya Bundesliga kulüplerinden Rheindor Altach takımı ile sözleşme imzaladı. Aylık 5 bin euro'ya imza atan futbolcu yeşil siyahlı taraftarlardan da tepki almıştı. Subotic'in Denizlispor ile iki yıllığına 3.2 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü. Kariyerinin en yüksek noktasında Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun bu sezon bir kulüple anlaşmadığı belirtildi.
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uefa, fifa, süper lig, denizlispor, ödeme, transfer, özet, transfer yasağı, yukatel denizlispor

Denizlispor'a transfer yasağı

18:44 11.10.2021
© AA 39. hafta maçında Çaykur Rizespor'e yenilen Yukatel Denizlispor, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.
 39. hafta maçında Çaykur Rizespor'e yenilen Yukatel Denizlispor, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Denizlispor'un geçen sezon dünya yıldızı transferi olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.
Denizlispor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-2021 sezonu başında 'dünya yıldızı transferi' olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, mali olarak zor günler geçiren yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.
Denizlispor ile iki yıllık sözleşme yapan fakat bekleneni veremediği için sadece 5 maçta toplam 405 dakika süre alan futbolc,u alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.
Sözcü'nün haberine göre; daha önce peşinat ve bazı maç başı ücretlerini alan futbolcunun FIFA'ya başvurarak Denizlispor'dan tazminat talebinde de bulunduğu ortaya çıktı.
FIFA'nın yeşil siyahlı kulübe 900 bin Euro'luk tazminat çıkardığı avukat ve diğer masraflarla birlikte bu ücretin 1 milyon 50 bin Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca futbolcunun kalan alacakları ve sözleşmesinin ikinci yılının ücretini de istediği toplamda 2 milyon Euro'nun üzerinde alacak talep ettiği kaydedildi. Sırp futbolcu alacakları ödenmediği gerekçesi ile geçen hafta yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.
Futbolcu yeşil siyahlı kulüpten ayrıldıktan sonra geçen sezonun devre arasında Avusturya Bundesliga kulüplerinden Rheindor Altach takımı ile sözleşme imzaladı. Aylık 5 bin euro'ya imza atan futbolcu yeşil siyahlı taraftarlardan da tepki almıştı.
Subotic'in Denizlispor ile iki yıllığına 3.2 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü. Kariyerinin en yüksek noktasında Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun bu sezon bir kulüple anlaşmadığı belirtildi.
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