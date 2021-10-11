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https://tr.sputniknews.com/20211011/dolar-9-lira-ile-rekor-tazeledi-1049722942.html
Dolar, 9 lira ile rekor tazeledi
Dolar, 9 lira ile rekor tazeledi
Dolar/TL 9.00 Türk Lirası seviyesini ilk kez gördü. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:43+0300
2021-10-11T19:43+0300
2021-10-11T19:47+0300
dolar/tl
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Dolar, tarihin en yüksek zirvesine ulaşarak, 9.00 Türk Lirası seviyesini ilk kez gördü.
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dolar/tl
Dolar, 9 lira ile rekor tazeledi
19:43 11.10.2021 (güncellendi: 19:47 11.10.2021)
Dolar/TL 9.00 Türk Lirası seviyesini ilk kez gördü.
Dolar, tarihin en yüksek zirvesine ulaşarak, 9.00 Türk Lirası seviyesini ilk kez gördü.