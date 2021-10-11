https://tr.sputniknews.com/20211011/dunya-saglik-orgutunden-sinovac-onerisi-1049723565.html

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Sinovac' önerisi

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Sinovac' önerisi

DSÖ'nün aşı danışmanları, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşısı ile tam olarak aşılanmış 60 yaş üzeri kişilere üçüncü bir Covid-19 aşısı dozu teklif edilmesini... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

çin

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

sinopharm

sinovac

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Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, Çin'in ürettiği Sinovac ve Sinopharm aşıları ile aşılanan 60 yaş üstü kişilere yeni bir enfeksiyon riski olabileceği gerekçesiyle üçüncü doz aşı teklif edilmesi gerektiğini belirtti.Hürriyet'in aktardığına göre iki aşının Latin Amerika'da zamanla iyi performans gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, 60 yaş üzerindeki kişilere, aşı programlarını tamamladıktan yaklaşık 3 ay sonra Sinopharm ve Sinovac tarafından yapılan aşıdan ek bir doz almalarını tavsiye etti. Danışmanlar ayrıca müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada Sinovac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu ancak yan etkilerle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti

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çin, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), sinopharm, sinovac