https://tr.sputniknews.com/20211011/emine-erdogandan-dunya-kiz-cocuklari-gunu-paylasimi-1049721481.html

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T18:56+0300

2021-10-11T18:56+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emine erdoğan, twitter , paylaşım