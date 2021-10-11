Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/eski-abd-disisleri-bakani-pompeo-bati-seria-israil-halkinin-vatanidir-1049696358.html
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Batı Şeria, İsrail halkının vatanıdır
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Batı Şeria, İsrail halkının vatanıdır
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın, 'İsrail halkının haklı vatanı' olduğu iddiasında bulundu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T02:27+0300
2021-10-11T02:29+0300
dünya
abd
israil
benyamin netanyahu
mike pompeo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103323/53/1033235389_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_fb7b65c54affa542fda997185ef47ddb.jpg
Pompeo ve eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere ait Psagot şarap üretim merkezini ziyaret etti.Mike Pompeo, burada yaptığı konuşmada, bakan olduğu dönemde hazırlanan, ABD'nin İsrail'i Batı Şeria'da işgalci güç olarak görmediğine ilişkin raporu hatırlatarak, "Yahuda ve Samira (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) Burası İsrail halkının haklı vatanıdır" savunmasında bulundu.İsrail'in demokratik bir ülke olduğunu ileri süren Pompeo, "İşgalci bir ulus olmadığını kabul ediyoruz. Burası apartheid bir ülke değil" ifadesini kullandı.Pompeo, görevdeyken 19 Kasım 2020'de Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.İsrail yanlısı görüşleriyle öne çıkan Pompeo, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçmişti.
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103323/53/1033235389_171:0:3283:2334_1920x0_80_0_0_81fe897ced82052bc36360efe353ba47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, israil, benyamin netanyahu, mike pompeo

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Batı Şeria, İsrail halkının vatanıdır

02:27 11.10.2021 (güncellendi: 02:29 11.10.2021)
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
Abone ol
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın, 'İsrail halkının haklı vatanı' olduğu iddiasında bulundu.
Pompeo ve eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere ait Psagot şarap üretim merkezini ziyaret etti.
Mike Pompeo, burada yaptığı konuşmada, bakan olduğu dönemde hazırlanan, ABD'nin İsrail'i Batı Şeria'da işgalci güç olarak görmediğine ilişkin raporu hatırlatarak, "Yahuda ve Samira (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) Burası İsrail halkının haklı vatanıdır" savunmasında bulundu.
İsrail'in demokratik bir ülke olduğunu ileri süren Pompeo, "İşgalci bir ulus olmadığını kabul ediyoruz. Burası apartheid bir ülke değil" ifadesini kullandı.
Pompeo, görevdeyken 19 Kasım 2020'de Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.
İsrail yanlısı görüşleriyle öne çıkan Pompeo, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçmişti.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:27Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Batı Şeria, İsrail halkının vatanıdır
02:15Sırbistan lideri Vucic’ten Rusya’ya 'enerji güvenliğini sağladığı' için teşekkür
01:57Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki: Ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam
01:36Havayolu şirketinden yeni karar: ‘Bayanlar ve baylar’ anonsu tarihe karışıyor
01:23'Batı, Rusya’ya karşı entrikalara kendini fazla kaptırdı'
00:39Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı
00:23Facebook, gençleri yararsız içeriklerden uzak tutacak yeni önlemler alacak
00:13Yabancı uyruklu gençler arasında 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
DünFransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
DünSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması: Herkesle görüşeceğiz, görüşüyoruz
DünLavrov: AB ile karşılıklı aşı sertifikalarının tanınması konusunda sağduyunun kazanmasını umuyoruz
DünAntalya'da bir düğünde gelinle damada kripto para takıldı
DünDoktoru 'Saakaşvili'nin sağlığı kötüleşti' dedi, Gürcistanlı yetkililer yalanladı
Dün'Polislerin kumanyalarından artanları insanlar topluyor' haberlerine ilişkin Valilikten açıklama
DünStefan Kuntz: Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyoruz
DünSoylu: Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan güdümlü füze saldırısıyla şehit edildi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın
DünTrafikte tartıştıkları iki kişiyi baltayla yaraladılar
DünTürkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi
DünKayıp kardeşlerin cesedi 9 yıl sonra bulundu