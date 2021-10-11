https://tr.sputniknews.com/20211011/facebook-gencleri-yararsiz-iceriklerden-uzak-tutacak-yeni-onlemler-alacak-1049694987.html

Facebook, gençleri yararsız içeriklerden uzak tutacak yeni önlemler alacak

Facebook, gençleri yararsız içeriklerden uzak tutacak yeni önlemler alacak

Facebook, ABD Senatosunda sosyal medya platformuna yönelik eleştirilerin ardından, gençleri yararlı olmayan içeriklerden uzak tutmaya yönelik yeni önlemler... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T00:23+0300

2021-10-11T00:23+0300

2021-10-11T00:23+0300

dünya

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Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, gençlerin faydalı olmayan içeriklere sürekli baktığında, sistemlerinin onları farklı içeriklere yönlendirmeye çalışacağını söyledi.Uzun süre Instagram'da vakit geçiren gençleri "mola ver" uyarısıyla ara vermeye de teşvik edeceklerini vurgulayan Clegg, regülatörlerin, içeriği güçlendirmek için kullanılan Facebook algoritmalarına erişimine izin verme fikrine de açık olduklarını ifade etti.Facebook'tan şeffaflık sözüClegg, Facebook'un bundan sonra daha şeffaf olacağını ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni yöntemler uygulayacağını dile getirdi.Facebook, eski bir çalışanının, ABD Senatosunda, şirketin yüksek karı, kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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