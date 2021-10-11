https://tr.sputniknews.com/20211011/farkli-bir-manzaraya-sahip-olmak-isteyen-karisini-memnun-etmek-icin-donen-ev-yapti-1049696606.html

Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek için 'dönen ev' yaptı

Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek için 'dönen ev' yaptı

Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek isteyen Bosnalı 72 yaşındaki Vojin Kusiç dönen bir ev inşa etti. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T02:57+0300

2021-10-11T02:57+0300

2021-10-11T03:28+0300

yaşam

bosna hersek

ev

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Bosna Hersek’te yaşayan Vojin Kusiç eşi için dönen ev inşa etti. Bosna'nın kuzeyindeki Srbac kasabası yakınlarında bulunan ev, 7 metrelik (13 fit) bir eksen etrafında dönüyor.Dönüş hızı bahçedeki panelden ayarlanan ev en düşük hızda ayarlandığında 24 saatte tam bir daire çizebiliyorken en hızlı dönüşte 22 saniyede dönüyor.Nikola Tesla ve Mihajlo Pupin'den ilham alan Kusic, iyi bir eğitim imkanı olmayan fakir bir aileden gelmenin onu kendi başına bir şeyler yapmanın yollarını aramaya yönelttiğini ifade etti: Kusic, "Eşimin sık sık dile getirdiği şikayetlerinden ve evi yeniden döşeyip durmasından bıktım ve 'Sana dönen bir ev yapacağım istediğin yöne çevirebilirsin' dedim" ifadelerini kullandı.Tüm sistemi kendisinin kurduğunu ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede kalış süresi dışında projenin tamamlanmasının altı yıl sürdüğünü dile getiren Kusic, "Doktorlardan hayatımı bir yıl daha uzatmaya çalışmalarını istedim çünkü kafamda bu proje vardı” dedi.

bosna hersek

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bosna hersek, ev