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https://tr.sputniknews.com/20211011/farkli-bir-manzaraya-sahip-olmak-isteyen-karisini-memnun-etmek-icin-donen-ev-yapti-1049696606.html
Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek için 'dönen ev' yaptı
Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek için 'dönen ev' yaptı
Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek isteyen Bosnalı 72 yaşındaki Vojin Kusiç dönen bir ev inşa etti. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
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2021-10-11T03:28+0300
yaşam
bosna hersek
ev
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Bosna Hersek’te yaşayan Vojin Kusiç eşi için dönen ev inşa etti. Bosna'nın kuzeyindeki Srbac kasabası yakınlarında bulunan ev, 7 metrelik (13 fit) bir eksen etrafında dönüyor.Dönüş hızı bahçedeki panelden ayarlanan ev en düşük hızda ayarlandığında 24 saatte tam bir daire çizebiliyorken en hızlı dönüşte 22 saniyede dönüyor.Nikola Tesla ve Mihajlo Pupin'den ilham alan Kusic, iyi bir eğitim imkanı olmayan fakir bir aileden gelmenin onu kendi başına bir şeyler yapmanın yollarını aramaya yönelttiğini ifade etti: Kusic, "Eşimin sık sık dile getirdiği şikayetlerinden ve evi yeniden döşeyip durmasından bıktım ve 'Sana dönen bir ev yapacağım istediğin yöne çevirebilirsin' dedim" ifadelerini kullandı.Tüm sistemi kendisinin kurduğunu ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede kalış süresi dışında projenin tamamlanmasının altı yıl sürdüğünü dile getiren Kusic, "Doktorlardan hayatımı bir yıl daha uzatmaya çalışmalarını istedim çünkü kafamda bu proje vardı” dedi.
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bosna hersek, ev

Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek için 'dönen ev' yaptı

02:57 11.10.2021 (güncellendi: 03:28 11.10.2021)
© REUTERS / DADO RUVICBosna Hersek'te bir kişi, evinden sıkılan ve daha farklı manzaraları da görmek isteyen eşini memnun etmek için 360 derece dönen bir ev inşa etti.
Bosna Hersek'te bir kişi, evinden sıkılan ve daha farklı manzaraları da görmek isteyen eşini memnun etmek için 360 derece dönen bir ev inşa etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Farklı bir manzaraya sahip olmak isteyen karısını memnun etmek isteyen Bosnalı 72 yaşındaki Vojin Kusiç dönen bir ev inşa etti.
Bosna Hersek’te yaşayan Vojin Kusiç eşi için dönen ev inşa etti. Bosna'nın kuzeyindeki Srbac kasabası yakınlarında bulunan ev, 7 metrelik (13 fit) bir eksen etrafında dönüyor.
Dönüş hızı bahçedeki panelden ayarlanan ev en düşük hızda ayarlandığında 24 saatte tam bir daire çizebiliyorken en hızlı dönüşte 22 saniyede dönüyor.
Nikola Tesla ve Mihajlo Pupin'den ilham alan Kusic, iyi bir eğitim imkanı olmayan fakir bir aileden gelmenin onu kendi başına bir şeyler yapmanın yollarını aramaya yönelttiğini ifade etti:
Kusic, "Eşimin sık sık dile getirdiği şikayetlerinden ve evi yeniden döşeyip durmasından bıktım ve 'Sana dönen bir ev yapacağım istediğin yöne çevirebilirsin' dedim" ifadelerini kullandı.
Tüm sistemi kendisinin kurduğunu ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede kalış süresi dışında projenin tamamlanmasının altı yıl sürdüğünü dile getiren Kusic, "Doktorlardan hayatımı bir yıl daha uzatmaya çalışmalarını istedim çünkü kafamda bu proje vardı” dedi.
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