https://tr.sputniknews.com/20211011/fatih-erbakandan-muhalefet-partilerine-tepki--ekmege-zam-ulasima-zam-suya-zam-1049695998.html

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki: Ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki: Ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan muhalefet partilerini eleştirerek, "Daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. Arkasından ekmeğe... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T01:57+0300

2021-10-11T01:57+0300

2021-10-11T01:57+0300

politika

fatih erbakan

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi toplantı ve ziyaret gerçekleştirmek için Samsun’a geldi. İlk olarak Canik Kültür Merkezindeki, Samsun Sandık Başmüşahitleri Toplantısına katılan Fatih Erbakan mehteran ekibiyle karşılanarak burada bir konuşma yaptı.Konuşmasında muhalefeti eleştiren Fatih Erbakan şunları söyledi:'İlk işleri borçlanmak oldu'Başkanlık sistemi hakkında da konuşan Fatih Erbakan, “Mecliste grubu olan muhalefet partileri takmışlar kafayı bu başkanlık konusuna. ‘Bütün kötülüklerin anası başkanlık sistemidir. Biz gelip de parlamenter sisteme yeniden bir dönsek bütün bu sıkıntılardan kurtaracağız’ biz ne diyoruz yıllardan beri, asıl mesele sistem değil asıl mesele zihniyet zihniyet, sizin bu zihniyetiniz. Sizin zihniyetinizde borç, faiz, zam, vergiden başka bir şey olmazsa ister Krallık, padişahlık, başkanlık isterse de parlamenter sistem olsun. Bu milletin derdine derman olamazsın” dedi.Geçmiş dönemlerde iktidar partisinde görev yapıp daha sonra parti kuran genel başkanları da eleştiren Fatih Erbakan, “Millet İttifakı’nın bloğunun içerisine yeni yeni eklemlenen yeni kurulmuş 2 tane muhalif parti var. Bir tanesinin genel başkanı, bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı sürede Türkiye’de devlete yıllık ortalama faiz ödemesine 36,5 milyar dolar. Çok eleştirdikleri Eski Bakan Berat Albayrak, onun döneminde yıllık ortalama faiz ödemesi 17 milyar dolar. Eleştirip duruyordunuz. ’Her şey bizim dönemimizde çok iyi’ diyordunuz. Hayır, öyle değil. Sizin yarınız kadar faiz ödemiş. Siz onun 2 katı faiz ödemişsiniz. Yine bu yeni kurulan partinin başkanı ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı koltuğuna otururken, özel sektörün ve devletin toplam borcu 129 milyar dolar. Bakanlık koltuğundan ayrıldığı gün özel sektör ve devletin borcu 400 milyar dolara çıkmış. Bu ülkeyi asıl borca sen batırmışsın. Hazinenin resmi rakamlarıyla söylüyorum” ifadelerini kullandı.Suriye’de olan olayların başlangıcına da değinen Fatih Erbakan, “Diğer partinin genel başkanı, başbakan olduğunda Türkiye, Suriye bataklığına saplandı. Suriye’de bu noktada gelinmesinin en önemli müsebbiplerinden. Orta Doğu’da Amerika’nın postacılığı vazifesini yapan bir dış politika anlayışının uygulayıcısı olan Dışişleri Bakanlığı döneminde şu anda diğer kurulan partinin genel başkanı Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dönemlerinde Türkiye’yi Suriye bataklığına saplayan” diye konuştu.

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fatih erbakan