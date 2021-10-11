FETÖ’nün 'askeri şahıslar sorumlusu' yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve TRT Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen örgüt mensubu olan 'askeri şahıslardan sorumlu mahrem imam' Eşref Üzüm isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.Bolvadin ilçesinde TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Afyonkarahisar’da 'FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütte 'askeri şahıslardan sorumlu' olduğu belirtilen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve TRT Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen örgüt mensubu olan 'askeri şahıslardan sorumlu mahrem imam' Eşref Üzüm isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Bolvadin ilçesinde TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.