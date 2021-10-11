https://tr.sputniknews.com/20211011/fetonun-askeri-sahislar-sorumlusu-yakalandi-1049722003.html

FETÖ’nün 'askeri şahıslar sorumlusu' yakalandı

FETÖ’nün 'askeri şahıslar sorumlusu' yakalandı

Afyonkarahisar’da 'FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütte 'askeri şahıslardan sorumlu' olduğu belirtilen şüpheli... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T19:21+0300

2021-10-11T19:21+0300

2021-10-11T19:21+0300

türkiye

operasyon

fetö

afyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044726232_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4a8bf543f2669a1e91586489ba23e8d8.jpg

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve TRT Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen örgüt mensubu olan 'askeri şahıslardan sorumlu mahrem imam' Eşref Üzüm isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.Bolvadin ilçesinde TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

türkiye

afyon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operasyon, fetö, afyon