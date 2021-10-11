https://tr.sputniknews.com/20211011/filiz-akin-genc-kiz-guzel-ve-yoksul-olsa-da-hayat-ona-arka-cikar-cogu-zaman-1049717937.html
Filiz Akın: Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman
Filiz Akın: Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman
Yeşilçam aktrislerinden Filiz Akın, "Sizce güzellik her zaman avantaj mı hayatta?" sorusuna "Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T17:05+0300
2021-10-11T17:05+0300
2021-10-11T17:12+0300
yaşam
türk sineması
yeşilçam
oya çınar
filiz akın
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Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Oya Çınar'a açıklamalarda bulundu.Akın, Çınar'ın "Filiz Akın adı, biraz da güzellikle eş değer insanların gözünde. Sizce güzellik her zaman avantaj mı hayatta?" şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:"Daha bebekken bile herkes güzel çocuklara sempati duyar ve daha sevecen davranır. Bu güzel bebeklerin ileriki hayatlarında, hem iş hem özel hayatlarında seçme şansları daha fazla olur her zaman. Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman. Fakir gelip, fakir gitmez. Kimi zaman, zengin bir insanın eşi olup gecekondudan havuzlu evlere transfer olur."'Konfor garanti de mutluluğun garantisini veremeyeceğim'Akın'ın, Çınar'ın "Güzellik, konforu da beraberinde getiriyor düşüncesindesiniz o zaman?" yorumuna karşılığı da şöyle oldu:"Konfor garanti de mutluluğun garantisini veremeyeceğim. Sevgili Bircan Usallı Silan ile kitapta da değiniyoruz buna. Taht ve baht meselesi. Ama güzellik bir cazibe alanı yarattığı için, her koşulda insanın işine geliyor galiba."
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türk sineması, yeşilçam, oya çınar, filiz akın
Filiz Akın: Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman
17:05 11.10.2021 (güncellendi: 17:12 11.10.2021)
Yeşilçam aktrislerinden Filiz Akın, "Sizce güzellik her zaman avantaj mı hayatta?" sorusuna "Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman. Fakir gelip, fakir gitmez. Kimi zaman, zengin bir insanın eşi olup gecekondudan havuzlu evlere transfer olur" yanıtını verdi.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın
, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Oya Çınar
'a açıklamalarda bulundu
.
Akın, Çınar'ın "Filiz Akın adı, biraz da güzellikle eş değer insanların gözünde. Sizce güzellik her zaman avantaj mı hayatta?" şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:
"Daha bebekken bile herkes güzel çocuklara sempati duyar ve daha sevecen davranır. Bu güzel bebeklerin ileriki hayatlarında, hem iş hem özel hayatlarında seçme şansları daha fazla olur her zaman. Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman. Fakir gelip, fakir gitmez. Kimi zaman, zengin bir insanın eşi olup gecekondudan havuzlu evlere transfer olur."
'Konfor garanti de mutluluğun garantisini veremeyeceğim'
Akın'ın, Çınar'ın "Güzellik, konforu da beraberinde getiriyor düşüncesindesiniz o zaman?" yorumuna karşılığı da şöyle oldu:
"Konfor garanti de mutluluğun garantisini veremeyeceğim. Sevgili Bircan Usallı Silan ile kitapta da değiniyoruz buna. Taht ve baht meselesi. Ama güzellik bir cazibe alanı yarattığı için, her koşulda insanın işine geliyor galiba."