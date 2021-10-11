https://tr.sputniknews.com/20211011/floridada-2-milyon-dolar-degerindeki-kayip-esrarin-sahibi-araniyor-1049719059.html
Florida'da bir şerif, 2 milyon dolarlık kayıp esrarı sahibine geri verecek
Florida'da bir şerif, 2 milyon dolarlık kayıp esrarı sahibine geri verecek
ABD'nin Florida eyaletinde bir şerif, ellerine geçen ve değeri 2 milyon dolar olan esrarın sahibini aradıklarını belirten bir sosyal medya paylaşımında bulundu 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T17:33+0300
2021-10-11T17:33+0300
2021-10-11T17:36+0300
yaşam
florida
narkotik
esrar
şerif
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Florida'daki Brevard County Şerifi Wayne Ivey, sosyal medya üzerinden kolluk güçlerinin ele geçirdiği yaklaşık 350 kilogramlık esrarı gerçek sahibine iade etmek istediğini belirten bir paylaşım yaptı.Ivey, paylaşımında, yalnızca 'doğru olanı yapmaya' çalıştığını söyleyerek, "Brevard County Bürosu'nda her zaman doğru olanı yapmaya çalıştığımız için, narkotik ajanlarımız Viera'daki bir ufak depolama tesisinden ele geçirilen yaklaşık 770 libre esrarın gerçek sahibini bulmaya çalışıyor" dedi.Şerif, "Yani, en azından malın gerçek sahibini bulmaya çalışabiliriz, özellikle de sokaktaki değeri kabaca 2 milyon dolar olunca!" ifadelerini kullandı.Bununla beraber yetkililerin mallarını iade etmek için 'mal sahibinin' kimliğini doğrulaması gerektiğini belirten Ivey, "Kimsenin sizi soymaya kalkışmaması için hem sizin hem de malınızın güvenli bir yerde tutulduğundan emin olun!" diye ekledi.Yerel medyaya göre, Ivey esprili sosyal medya paylaşımlarıyla kaçakları düzenli olarak teslim olmaya teşvik ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211003/sevgilisine-morali-duzelsin-diye-kargoyla-uyusturucu-yolladi-1049474682.html
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florida, narkotik, esrar, şerif
Florida'da bir şerif, 2 milyon dolarlık kayıp esrarı sahibine geri verecek
17:33 11.10.2021 (güncellendi: 17:36 11.10.2021)
ABD'nin Florida eyaletinde bir şerif, ellerine geçen ve değeri 2 milyon dolar olan esrarın sahibini aradıklarını belirten bir sosyal medya paylaşımında bulundu
Florida'daki Brevard County Şerifi Wayne Ivey, sosyal medya üzerinden kolluk güçlerinin ele geçirdiği yaklaşık 350 kilogramlık esrarı gerçek sahibine iade etmek istediğini belirten bir paylaşım yaptı.
Ivey, paylaşımında, yalnızca 'doğru olanı yapmaya' çalıştığını söyleyerek, "Brevard County Bürosu'nda her zaman doğru olanı yapmaya çalıştığımız için, narkotik ajanlarımız Viera'daki bir ufak depolama tesisinden ele geçirilen yaklaşık 770 libre esrarın gerçek sahibini bulmaya çalışıyor" dedi.
Şerif, "Yani, en azından malın gerçek sahibini bulmaya çalışabiliriz, özellikle de sokaktaki değeri kabaca 2 milyon dolar olunca!" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber yetkililerin mallarını iade etmek için 'mal sahibinin' kimliğini doğrulaması gerektiğini belirten Ivey, "Kimsenin sizi soymaya kalkışmaması için hem sizin hem de malınızın güvenli bir yerde tutulduğundan emin olun!" diye ekledi.
Yerel medyaya göre, Ivey esprili sosyal medya paylaşımlarıyla kaçakları düzenli olarak teslim olmaya teşvik ediyor.