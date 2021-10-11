https://tr.sputniknews.com/20211011/floridada-2-milyon-dolar-degerindeki-kayip-esrarin-sahibi-araniyor-1049719059.html

Florida'da bir şerif, 2 milyon dolarlık kayıp esrarı sahibine geri verecek

Florida'da bir şerif, 2 milyon dolarlık kayıp esrarı sahibine geri verecek

ABD'nin Florida eyaletinde bir şerif, ellerine geçen ve değeri 2 milyon dolar olan esrarın sahibini aradıklarını belirten bir sosyal medya paylaşımında bulundu 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T17:33+0300

2021-10-11T17:33+0300

2021-10-11T17:36+0300

yaşam

florida

narkotik

esrar

şerif

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Florida'daki Brevard County Şerifi Wayne Ivey, sosyal medya üzerinden kolluk güçlerinin ele geçirdiği yaklaşık 350 kilogramlık esrarı gerçek sahibine iade etmek istediğini belirten bir paylaşım yaptı.Ivey, paylaşımında, yalnızca 'doğru olanı yapmaya' çalıştığını söyleyerek, "Brevard County Bürosu'nda her zaman doğru olanı yapmaya çalıştığımız için, narkotik ajanlarımız Viera'daki bir ufak depolama tesisinden ele geçirilen yaklaşık 770 libre esrarın gerçek sahibini bulmaya çalışıyor" dedi.Şerif, "Yani, en azından malın gerçek sahibini bulmaya çalışabiliriz, özellikle de sokaktaki değeri kabaca 2 milyon dolar olunca!" ifadelerini kullandı.Bununla beraber yetkililerin mallarını iade etmek için 'mal sahibinin' kimliğini doğrulaması gerektiğini belirten Ivey, "Kimsenin sizi soymaya kalkışmaması için hem sizin hem de malınızın güvenli bir yerde tutulduğundan emin olun!" diye ekledi.Yerel medyaya göre, Ivey esprili sosyal medya paylaşımlarıyla kaçakları düzenli olarak teslim olmaya teşvik ediyor.

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florida, narkotik, esrar, şerif