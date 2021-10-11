Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

FIA ve Formula 1, 4 Ekim Pazartesi ile 10 Ekim Pazar tarihleri arasında 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sürücüler, takımlar ve personel üzerinde 3 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Grand Prix katılımcısı 2 kişinin testi pozitif çıktı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, Tükiye Grand Prix'sine katılan ekiplerden 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
FIA ve Formula 1, 4 Ekim Pazartesi ile 10 Ekim Pazar tarihleri arasında 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sürücüler, takımlar ve personel üzerinde 3 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Grand Prix katılımcısı 2 kişinin testi pozitif çıktı.