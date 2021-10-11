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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Formula 1'den yapılan açıklamada, Tükiye Grand Prix'sine katılan ekiplerden 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
formula 1
formula 1 (f1)
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
vaka sayısı
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FIA ve Formula 1, 4 Ekim Pazartesi ile 10 Ekim Pazar tarihleri arasında 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sürücüler, takımlar ve personel üzerinde 3 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Grand Prix katılımcısı 2 kişinin testi pozitif çıktı.
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formula 1, formula 1 (f1), koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka sayısı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

18:10 11.10.2021
© AAFormula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Formula 1'den yapılan açıklamada, Tükiye Grand Prix'sine katılan ekiplerden 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
FIA ve Formula 1, 4 Ekim Pazartesi ile 10 Ekim Pazar tarihleri arasında 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sürücüler, takımlar ve personel üzerinde 3 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Grand Prix katılımcısı 2 kişinin testi pozitif çıktı.
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