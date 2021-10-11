https://tr.sputniknews.com/20211011/formula-1-turkiye-grand-prixsindeki-kovid-19-vaka-sayisi-aciklandi-1049720161.html

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Formula 1'den yapılan açıklamada, Tükiye Grand Prix'sine katılan ekiplerden 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

formula 1

formula 1 (f1)

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

vaka sayısı

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FIA ve Formula 1, 4 Ekim Pazartesi ile 10 Ekim Pazar tarihleri arasında 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sürücüler, takımlar ve personel üzerinde 3 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Grand Prix katılımcısı 2 kişinin testi pozitif çıktı.

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