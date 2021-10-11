https://tr.sputniknews.com/20211011/formula-1-turkiye-grand-prixsini-yerinden-takip-eden-kisi-sayisi-belli-oldu-1049720812.html

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini yerinden takip eden kişi sayısı belli oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini yerinden takip eden kişi sayısı belli oldu

İstanbul'da yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için Intercity İstanbul Park'a 3 günde 190 bin kişinin geldiği bildirildi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T18:39+0300

2021-10-11T18:39+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

formula 1

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Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen senenin ardından bu seneyi de kusursuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity'nin tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021'in tüm Türkiye'de ve dünyada büyük heyecan ve ilgi uyandırdığını vurgulayan Vural Ak, şu ifadeleri kullandı."Bu dev organizasyonu Türkiye ve İstanbul'a kazandırmak için büyük çaba harcadık ve sonucunda gördüğümüz tablo bizleri çok mutlu etti. Pilotların ve tüm dünyadaki motor sporları tutkunlarının çok sevdiği yarış pistimiz ve İstanbul, tüm dünya medyasında büyük yer buldu. Uzun zamandır İstanbul'un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul'a çevrildi. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasiteli olarak satışa sunduğumuz biletler büyük ilgi gördü ve 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi Intercity İstanbul Park'a akın etti."Yarışın gelecek yıllarda da Türkiye'de yapılması için görüşmelere başladıklarını dile getiren Ak, şunları kaydetti:

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istanbul, türkiye, formula 1