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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Avrupa'da ortak mağaza
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Avrupa'da ortak mağaza
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşmada yeni bir adım atılıyor. Amatör branşlarda birlikte hareket edecek iki kulüp, Avrupa’da da ortak mağaza... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T13:16+0300
2021-10-11T13:16+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
ali koç
lisans
mustafa cengiz
mağaza
burak elmas
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Amatör branşlarda iki kulübün sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almasının ardından farklı bir adım daha atıldı. İki kulüp, bu kez de yurt dışında ortak mağazaların kurulmasını gündemine aldı.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; iki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu. Hatta ilk mağazanın da İngiltere’de Londra’da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye’de Galatasaray Store veya Fenerium’la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi.Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa’da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray’da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas’ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.
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galatasaray, fenerbahçe, ali koç, lisans, mustafa cengiz, mağaza, burak elmas

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Avrupa'da ortak mağaza

13:16 11.10.2021
© DHABurak Elmas - Ali Koç
Burak Elmas - Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© DHA
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşmada yeni bir adım atılıyor. Amatör branşlarda birlikte hareket edecek iki kulüp, Avrupa’da da ortak mağaza açıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Amatör branşlarda iki kulübün sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almasının ardından farklı bir adım daha atıldı. İki kulüp, bu kez de yurt dışında ortak mağazaların kurulmasını gündemine aldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; iki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu.
Hatta ilk mağazanın da İngiltere’de Londra’da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye’de Galatasaray Store veya Fenerium’la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi.

Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.

Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa’da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray’da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas’ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.
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