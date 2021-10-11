https://tr.sputniknews.com/20211011/george-clooney-trump-baskan-secilmeden-once-kizlarin-pesinden-kosan-bir-dangalakti-1049713357.html

George Clooney: Trump, başkan seçilmeden önce kız peşinde koşan bir dangalaktı

George Clooney: Trump, başkan seçilmeden önce kız peşinde koşan bir dangalaktı

Dünyaca ünlü aktör George Clooney, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray yıllarından önce tanıdığını belirterek, "Dangalağın tekiydi. Kızların peşinden... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T15:26+0300

2021-10-11T15:26+0300

2021-10-11T15:36+0300

dünya

george clooney

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dangalak

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ABD'li oyuncu, yapımcı ve yönetmen George Clooney, BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında açıklamalarda bulundu.Londra Film Festivali'nde gösterilen yeni filmi 'The Tender Bar'ın tanıtımını yapmak için İngiltere'de bulunan Clooney, BBC'den Andrew Marr'ın sorularını yanıtladı. Marr'ın, Joe Biden'ın anket sonuçlarına değinerek sorduğu sorulara Clooney, sunucunun ABD'de devlet başkanlığına yeniden aday olma niyetini açıklayabileceğini hissettiğini belirttiği için Trump'a da kısaca değindi.Demokrat Parti'ye yakınlığı ile bilinen ABD'li aktör, Trump'ın bir daha seçilmemesini umduğunu belirterek, "Başkan olmadan önce kızların peşinden koşan bir dangalaktı" ifadelerini kullandı. Başkan seçilmeden önce bir emlak patronu olduğu dönemde Trump'la çeşitli partilerde karşılaştığını söyleyen Clooney, Cumhuriyetçi lider hakkında olumlu bir tablo çizmedi. Ünlü aktör, “Çok komik çünkü o tam bir dangalaktı. Onu başkan olmadan önce tanıyordum, sadece kız peşinde koşan bir adamdı. Ne zaman karşılaşsak gelip beğendiği bir kişiyi göstererek 'Bu kızın adı ne?' diye sorardı" dedi.Trump'ın 2024 yılında bir daha aday olmaya çalışabileceğini de söyleyen Clooney, ABD halkının bu kez aynı 'hatayı' yapmayacağını umduğunu dile getirdi.Röportajın başka bir yerinde ise Clooney, yaşı nedeniyle siyasete girmeyi düşünmediğini açıkladı ve karısı Amal Clooney'e geri kalan yıllarında hayatlarını dolu dolu yaşamaları gerektiğini söyledi.

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george clooney, abd, joe biden, donald trump, kız, kadın, açıklama, başkan, dangalak