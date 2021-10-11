https://tr.sputniknews.com/20211011/greenpeace-uyeleri-londrada-eylem-yapti-1049722228.html
Greenpeace üyeleri Londra’da eylem yaptı
Greenpeace üyeleri Londra’da eylem yaptı
Çevreci uluslararası örgüt Greenpeace üyeleri, ülkenin kuzeyindeki Shetland Adası'nda bulunan Cambo'da petrol çıkarılmasını protesto etti. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:24+0300
2021-10-11T19:24+0300
2021-10-11T19:24+0300
dünya
ingiltere
londra
boris johnson
greenpeace
birleşik krallık
başbakan
eylem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049722124_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c46f0de37ee15b2874da1fb4e58516c8.jpg
Başkent Londra'da Başbakanlık ofisinin önüne gelen Greenpeace üyeleri, yola Başbakan Boris Johnson'ı elleri petrole batmış şekilde gösteren bir heykel yerleştirdi.Kendilerini yanlarında getirdikleri petrol varillerine kelepçeleyen göstericiler, Cambo'da petrol çıkarılmasının iptalini istedi.Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, variller polisler tarafından kesilerek eylemciler gözaltına alındı. Eylem sonunda Johnson'ın heykeli polis tarafından bir araca konularak götürüldü.Grubun sözcüsü Philip Evans, yaptığı açıklamada, Shetland Adası'ndaki bir petrol sondaj projesini protesto ettiklerini söyledi.Evans, gezegenin fosil yakıtları daha fazla kaldıramayacağını ifade ederek Başbakan Johnson'ı Combo petrol sahası projesini yeniden düşünmeye çağırdı.
https://tr.sputniknews.com/20210928/cevre-aktivisti-greta-thunberg-dunya-liderlerini-bos-vaatler-vermekle-sucladi-1049317821.html
ingiltere
londra
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049722124_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_318c2f51bda3c0f6c0764da5d18ffe0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, londra, boris johnson, greenpeace, birleşik krallık, başbakan, eylem
Greenpeace üyeleri Londra’da eylem yaptı
Çevreci uluslararası örgüt Greenpeace üyeleri, ülkenin kuzeyindeki Shetland Adası'nda bulunan Cambo'da petrol çıkarılmasını protesto etti.
Başkent Londra'da Başbakanlık ofisinin önüne gelen Greenpeace üyeleri, yola Başbakan Boris Johnson'ı elleri petrole batmış şekilde gösteren bir heykel yerleştirdi.
Kendilerini yanlarında getirdikleri petrol varillerine kelepçeleyen göstericiler, Cambo'da petrol çıkarılmasının iptalini istedi.
Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, variller polisler tarafından kesilerek eylemciler gözaltına alındı. Eylem sonunda Johnson'ın heykeli polis tarafından bir araca konularak götürüldü.
Grubun sözcüsü Philip Evans, yaptığı açıklamada, Shetland Adası'ndaki bir petrol sondaj projesini protesto ettiklerini söyledi.
Evans, gezegenin fosil yakıtları daha fazla kaldıramayacağını ifade ederek Başbakan Johnson'ı Combo petrol sahası projesini yeniden düşünmeye çağırdı.