https://tr.sputniknews.com/20211011/guney-kafkasya-ile-ilgili-6li-format-girisimdeki-tum-katilimcilara-fayda-vadediyor-1049714417.html

'Güney Kafkasya ile ilgili 6'lı format, girişimdeki tüm katılımcılara fayda vadediyor'

'Güney Kafkasya ile ilgili 6'lı format, girişimdeki tüm katılımcılara fayda vadediyor'

Şu sıralarda yoğun bir biçimde tartışılan Güney Kafkasya ile ilgili 6 taraflı formatı değerlendiren Rus uzman Hasanov, söz konusu formatın hem Güney Kafkasya... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T16:41+0300

2021-10-11T16:41+0300

2021-10-11T16:44+0300

güney kafkasya

dünya

ermenistan

azerbaycan

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Rusya, Türkiye, İran ve Güney Kafkasya ülkelerini (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan) kapsayacak ‘3+3’ şeklinde yeni bir müzakere formatının oluşturulmasına ilişkin tartışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.Yeni formatın diğer işlevlerinin yanı sıra bölgede önceden var olan tüm ulaştırma hatlarının ve ekonomik bağların üzerindeki engelleri kaldırmak üzere çalışması bekleniyor.Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi'nin kıdemli öğretim görevlisi Doç. Kamran Hasanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada söz konusu 6’lı formatın hem Güney Kafkasya ülkelerine, hem de bu bölgenin etrafında bulunan büyük bölgesel oyunculara tartışılmaz avantajlar sağlayacağını söyledi.Hasanov, “Güney Kafkasya için 6 taraflı formatın oluşturulmasının tartışılmaz avantajları olacağı ortada. Zira Güney Kafkasya, Rusya, Türkiye ve İran olmak üzere 3 büyük oyuncu arasında yer alıyor. Rusya ve Türkiye potansiyellerini hayata geçiriyor. Bunu ticaret hacminden görüyoruz. Türkiye, Rusya'nın beşinci ya da altıncı ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi en az 20 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. 100 milyar dolarlık hacme ulaşma hedefi söz konusu” diye konuştu.Bölgedeki coğrafyanın 6 taraflı format ihtiyacını zorunlu kıldığına dikkat çeken Hasanov, şunları söyledi:6 taraflı formatın devreye girmesi halinde Güney Kafkasya ülkeleri arasındaki ticaretin de artabileceğine dikkat çeken Hasanov, şöyle konuştu:Hasanov'a göre 6’lı format, Türkiye'nin Rusya ile ticarette arzu edilen yıllık 100 milyar dolar seviyesine ulaşmasını sağlayacak platform haline gelebilir.Rus uzman, “Türkiye'ye gelince, bu ülke Rusya ile ticaretini artırmak için ek bir rota daha elde etmiş olacak. Belki de bu rota, Rusya ile ticarette arzu edilen yıllık 100 milyar dolarlık hedefe yaklaşılmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

güney kafkasya

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güney kafkasya, ermenistan, azerbaycan