HDP saldırısı zanlısı için müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi

HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir'deki HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.