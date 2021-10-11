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HDP saldırısı zanlısı için müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi
HDP saldırısı zanlısı için müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi
İzmir'deki HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T16:04+0300
2021-10-11T16:21+0300
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izmir
hdp
cinayet
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HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
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izmir, hdp, cinayet

HDP saldırısı zanlısı için müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi

16:04 11.10.2021 (güncellendi: 16:21 11.10.2021)
© DHAİzmir'deki HDP İl Binasına düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer, hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir'deki HDP İl Binasına düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer, hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© DHA
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İzmir'deki HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
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