https://tr.sputniknews.com/20211011/hdp-saldirisi-zanlisi-icin-muebbet-ve-7-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1049715239.html

HDP saldırısı zanlısı için müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi

HDP saldırısı zanlısı için müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi

İzmir'deki HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T16:04+0300

2021-10-11T16:04+0300

2021-10-11T16:21+0300

türkiye

izmir

hdp

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049715456_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_acb4e07cc5a2ea864e1d97cd25f6356c.jpg

HDP İl Binası'na düzenlediği saldırıda parti çalışanı 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, hdp, cinayet