https://tr.sputniknews.com/20211011/ibbden-yolcu-secen-taksiciler-aciklamasi-ticari-arac-kullanim-belgeleri-iptal-edildi-1049698660.html

İBB'den 'yolcu seçen taksiciler' açıklaması: Ticari araç kullanım belgeleri iptal edildi

İBB'den 'yolcu seçen taksiciler' açıklaması: Ticari araç kullanım belgeleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki bir AVM önünde yolcu seçtikleri bildirilen taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerinin iptal edildiğini... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T06:26+0300

2021-10-11T06:26+0300

2021-10-11T06:26+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048455086_3:0:1276:716_1920x0_80_0_0_619aa7b70b1b0c034c430e2384a91a79.jpg

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ayrıca, "Araçlar, Emniyet birimlerince trafikten men edildi" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İBB, İstinye Park AVM önünde boş olmalarına rağmen yolcu seçerek taksi bekleyen vatandaşları almayan taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti. Araçlar ise Emniyet birimlerince trafikten men edildi."

https://tr.sputniknews.com/20211011/iktidar-imamoglunun-isini-zorlastiriyor-diyen-guardian-istanbulun-taksi-savasi-basladi-1049696765.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi