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İBB'den 'yolcu seçen taksiciler' açıklaması: Ticari araç kullanım belgeleri iptal edildi
İBB'den 'yolcu seçen taksiciler' açıklaması: Ticari araç kullanım belgeleri iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki bir AVM önünde yolcu seçtikleri bildirilen taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerinin iptal edildiğini... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T06:26+0300
2021-10-11T06:26+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
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Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ayrıca, "Araçlar, Emniyet birimlerince trafikten men edildi" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İBB, İstinye Park AVM önünde boş olmalarına rağmen yolcu seçerek taksi bekleyen vatandaşları almayan taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti. Araçlar ise Emniyet birimlerince trafikten men edildi."
https://tr.sputniknews.com/20211011/iktidar-imamoglunun-isini-zorlastiriyor-diyen-guardian-istanbulun-taksi-savasi-basladi-1049696765.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi

İBB'den 'yolcu seçen taksiciler' açıklaması: Ticari araç kullanım belgeleri iptal edildi

06:26 11.10.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki bir AVM önünde yolcu seçtikleri bildirilen taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerinin iptal edildiğini bildirdi.
Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ayrıca, "Araçlar, Emniyet birimlerince trafikten men edildi" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İBB, İstinye Park AVM önünde boş olmalarına rağmen yolcu seçerek taksi bekleyen vatandaşları almayan taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti. Araçlar ise Emniyet birimlerince trafikten men edildi."
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
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