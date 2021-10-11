https://tr.sputniknews.com/20211011/ibrahim-tatlises-rabbim-dur-demedikce-soylerim-1049701427.html
İbrahim Tatlıses: Rabbim dur demedikçe söylerim
İbrahim Tatlıses: Rabbim dur demedikçe söylerim
Sağlık problemleri sebebiyle uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'teki... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T10:19+0300
2021-10-11T10:19+0300
2021-10-11T10:19+0300
yaşam
belarus
konser
arabesk
ibrahim tatlıses
mehmet ali erbil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045038478_0:0:1082:610_1920x0_80_0_0_2425da9539a847424cebb059282bc82a.jpg
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.Konser öncesi mangal Basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan 69 yaşındaki Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşandı.'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi şarkılarını seslendiren Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.Konser sırasında elektrik kesildiTatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti.Yaklaşık iki saat süren programın sunuculuğunu ise İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil üstlendi.Yıllar sonra sahneye döndüTatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde üç gün üst üste sahne almış ve biletleri günler öncesinden tükenmişti. Konser öncesi açıklamalarda bulunan usta isim, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" demişti. 'İbo Show' programının ardından sevenlerinin konseri özlemini de dindiren ve seyircilerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği İmparator'un Belarus'ta vereceği altı konser için toplam yedi milyon TL kazanacağı öne sürülmüştü.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045038478_58:0:1082:768_1920x0_80_0_0_ffe1071d30c93c861e228a3149480404.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, konser, arabesk, ibrahim tatlıses, mehmet ali erbil
İbrahim Tatlıses: Rabbim dur demedikçe söylerim
Sağlık problemleri sebebiyle uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde gerçekleştirdi. Sahneye çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, "Rabbim 'dur' demedikçe, ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" dedi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.
Konser öncesi mangal
Basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan 69 yaşındaki Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.
İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşandı.
'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi şarkılarını seslendiren Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.
Konser sırasında elektrik kesildi
Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti.
Yaklaşık iki saat süren programın sunuculuğunu ise İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil üstlendi.
Yıllar sonra sahneye döndü
Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde üç gün üst üste sahne almış ve biletleri günler öncesinden tükenmişti. Konser öncesi açıklamalarda bulunan usta isim, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" demişti.
'İbo Show'
programının ardından sevenlerinin konseri özlemini de dindiren ve seyircilerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği İmparator'un Belarus'ta vereceği altı konser için toplam yedi milyon TL
kazanacağı öne sürülmüştü.