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İki bin kişiyi aşıya ikna eden sağlık çalışanına başarı belgesi
İki bin kişiyi aşıya ikna eden sağlık çalışanına başarı belgesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın videosunu paylaştığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T22:13+0300
2021-10-11T22:13+0300
koronavirüs
samsun
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
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muhammet ali oruç
emel küçükoğlu
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Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.Vali Dağlı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ile tereddütleri olduğu için aşı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını doğru bilgilendirmeyle ikna eden tıbbi sekreter Küçükoğlu'nu özverili çalışmaları dolayısıyla başarı belgesiyle ödüllendirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağlı, koronavirüsün Türkiye'de ve Samsun'da görüldüğü ilk andan itibaren canları pahasına büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına, bu mücadelenin en ön safında yer alarak ortaya koydukları gayret için minnettar olduklarını belirtti.Aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm vatandaşlara teşekkür eden Dağlı, aşı konusunda çekinceleri olduğu için henüz aşı yaptırmamış olan veya dozlarını tamamlamamış olanlara kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeleri ve resmi kaynaklardan alacakları doğru bilgilerle tereddütlerini gidererek bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Ekim'de sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer almış, Küçükoğlu'nun, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiği aktarılmıştı.
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samsun, fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, muhammet ali oruç, emel küçükoğlu

İki bin kişiyi aşıya ikna eden sağlık çalışanına başarı belgesi

22:13 11.10.2021
© İHAEmel Küçükoğlu
Emel Küçükoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın videosunu paylaştığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını ikna eden İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'na başarı belgesi verildi.
Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.
Vali Dağlı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ile tereddütleri olduğu için aşı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını doğru bilgilendirmeyle ikna eden tıbbi sekreter Küçükoğlu'nu özverili çalışmaları dolayısıyla başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağlı, koronavirüsün Türkiye'de ve Samsun'da görüldüğü ilk andan itibaren canları pahasına büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına, bu mücadelenin en ön safında yer alarak ortaya koydukları gayret için minnettar olduklarını belirtti.
Aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm vatandaşlara teşekkür eden Dağlı, aşı konusunda çekinceleri olduğu için henüz aşı yaptırmamış olan veya dozlarını tamamlamamış olanlara kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeleri ve resmi kaynaklardan alacakları doğru bilgilerle tereddütlerini gidererek bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Ekim'de sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer almış, Küçükoğlu'nun, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiği aktarılmıştı.
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