Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211011/iki-doz-asili-117-yasindaki-kadin-kovid-19u-hafif-atlatti-cok-iyiyim-1049718274.html
İki doz aşılı 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı: 'Çok iyiyim'
İki doz aşılı 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı: 'Çok iyiyim'
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, iki doz aşısını yaptırdıktan sonra yakalandığı Kovid-19'u... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T17:25+0300
2021-10-11T17:25+0300
yaşam
hakkari
aşı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049718376_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a3d0e36bef9bf9dc0ec1a6d954f91ab7.jpg
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Akçadam köyünde yaşayan 5 çocuk annesi ve 36 torun sahibi, 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, yaklaşık 4 ay önce aralıklarla iki doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.Aşılardan sonra Kovid-19'a yakalanarak 15 gün evde tedavi gören Engindeniz, aşıların da etkisiyle hastalığı hafif atlatarak, yeniden sağlığına kavuştu.Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan Engindeniz, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.Engindeniz, 4 ay önce Kovid-19'a yakalandığını ve iki hafta evde karantinada kaldığını söyledi.Bu süre zarfında ilaç kullandığını ve iyi beslenerek hastalığı atlattığını belirten Engindeniz, "Çocuklarım da bana destek oldu. Köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Önceden koyunları sağmaya yaylaya giderdim. Artık gidemiyorum, evdeki işlerle uğraşıyorum. Bahçede tavuklara yem veriyorum. İki doz aşımı da oldum. Şu an çok iyiyim. Doktora gitmeyi gerektirecek bir rahatsızlığım yok çok şükür. Ben aşımı oldum. Herkesin aşılarını olmasını istiyorum. Bu illeti başka türlü yenemeyiz." diye konuştu.19 yıl önce eşini kaybettiğini, çocukları ve torunlarıyla yaşadığını anlatan Engindeniz, çocukluğundan beri her gün doğal süt, yoğurt, peynir ve bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri tükettiğini aktardı.1994 yılında 30 ailenin yaşadığı köyde şu an sadece iki ailenin kaldığını bildiren Engindeniz, "Köyümüz çok güzel. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Her şeyimiz doğal, yiyeceklerimizi kendimiz karşılıyoruz. Eskiden sürekli dağda koyun sağmaya ve pancar toplamaya çıkardım. 2 yıldır işlerimi gelinlerime bıraktım." dedi.
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049718376_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fd26d222258f69dd41fb766291576302.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hakkari, aşı, koronavirüs

İki doz aşılı 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı: 'Çok iyiyim'

17:25 11.10.2021
© AAMuteber Engindeniz,
Muteber Engindeniz, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
Abone ol
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, iki doz aşısını yaptırdıktan sonra yakalandığı Kovid-19'u hafif semptomlarla atlattı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Akçadam köyünde yaşayan 5 çocuk annesi ve 36 torun sahibi, 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, yaklaşık 4 ay önce aralıklarla iki doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.
Aşılardan sonra Kovid-19'a yakalanarak 15 gün evde tedavi gören Engindeniz, aşıların da etkisiyle hastalığı hafif atlatarak, yeniden sağlığına kavuştu.
Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan Engindeniz, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.
Engindeniz, 4 ay önce Kovid-19'a yakalandığını ve iki hafta evde karantinada kaldığını söyledi.
Bu süre zarfında ilaç kullandığını ve iyi beslenerek hastalığı atlattığını belirten Engindeniz, "Çocuklarım da bana destek oldu. Köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Önceden koyunları sağmaya yaylaya giderdim. Artık gidemiyorum, evdeki işlerle uğraşıyorum. Bahçede tavuklara yem veriyorum. İki doz aşımı da oldum. Şu an çok iyiyim. Doktora gitmeyi gerektirecek bir rahatsızlığım yok çok şükür. Ben aşımı oldum. Herkesin aşılarını olmasını istiyorum. Bu illeti başka türlü yenemeyiz." diye konuştu.
19 yıl önce eşini kaybettiğini, çocukları ve torunlarıyla yaşadığını anlatan Engindeniz, çocukluğundan beri her gün doğal süt, yoğurt, peynir ve bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri tükettiğini aktardı.
1994 yılında 30 ailenin yaşadığı köyde şu an sadece iki ailenin kaldığını bildiren Engindeniz, "Köyümüz çok güzel. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Her şeyimiz doğal, yiyeceklerimizi kendimiz karşılıyoruz. Eskiden sürekli dağda koyun sağmaya ve pancar toplamaya çıkardım. 2 yıldır işlerimi gelinlerime bıraktım." dedi.
300000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:59‘Saakaşvili, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı için 6 yıl hapis yatacak’
17:52AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
17:51Akşener'den 'siyasi cinayet' tartışmalarına ilişkin açıklama
17:46'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tahliye edildi
17:39Aşı karşıtı akademisyen, koronavirüsten öldü
17:37Kuzey Kore'den Güney'e kaçan casus: Kim ailesi için uyuşturucu ve silah satıp suikast timi kurduk
17:33Florida'da bir şerif, 2 milyon dolarlık kayıp esrarı sahibine geri verecek
17:32ABD’li uzmandan kabus gibi kehanet: 'İnsanlık iki dünya savaşı daha görebilir'
17:27Kanserli hücreleri tamamen yok eden yeni bir tedavi yöntemi bulundu
17:25İki doz aşılı 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı: 'Çok iyiyim'
17:11Güneş fırtınası uyarısı: Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecek
17:05Filiz Akın: Genç kız, güzel ve yoksul olsa da hayat ona arka çıkar çoğu zaman
17:00Real Madrid kalecisi Courtois'dan UEFA'ya: Futbolcuları değil ceplerine girecek parayı düşünüyorlar
16:45AK Partili Göksu'dan İBB'ye tepki: Ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş
16:41'Güney Kafkasya ile ilgili 6'lı format, girişimdeki tüm katılımcılara fayda vadediyor'
16:40Kripto para borsası Coinzo kapandı
16:39Lego, cinsiyet etiketlerini de bir kenara atıyor
16:38Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması endişe verici
16:37İdeal hasta muayene süresi ne kadar olmalı?
16:33Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan