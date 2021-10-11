https://tr.sputniknews.com/20211011/iki-otomobilde-29-duzensiz-gocmen-yakalandi-1049724040.html

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T20:30+0300

2021-10-11T20:30+0300

2021-10-11T20:30+0300

türkiye

bitlis

suriyeli

mülteci

araba

afgan

otomobil

mülteci krizi

düzensiz göç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049724015_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3330a81678c97ce584ab9c983b3dc2d6.jpg

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra etti. Uygulamada iki otomobilde 2 araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

türkiye

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitlis, suriyeli, mülteci, araba, afgan, otomobil, mülteci krizi, düzensiz göç