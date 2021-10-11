Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/iki-otomobilde-29-duzensiz-gocmen-yakalandi-1049724040.html
İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı
İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T20:30+0300
2021-10-11T20:30+0300
türkiye
bitlis
suriyeli
mülteci
araba
afgan
otomobil
mülteci krizi
düzensiz göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049724015_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3330a81678c97ce584ab9c983b3dc2d6.jpg
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra etti. Uygulamada iki otomobilde 2 araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.
türkiye
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049724015_125:0:893:576_1920x0_80_0_0_47aad1d794dc0e13b27a91e4c60148d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitlis, suriyeli, mülteci, araba, afgan, otomobil, mülteci krizi, düzensiz göç

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

20:30 11.10.2021
© İHAİki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı
İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© İHA
Abone ol
Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra etti.
Uygulamada iki otomobilde 2 araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce