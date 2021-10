https://tr.sputniknews.com/20211011/iktidar-imamoglunun-isini-zorlastiriyor-diyen-guardian-istanbulun-taksi-savasi-basladi-1049696765.html

'İktidar, İmamoğlu'nun işini zorlaştırıyor' diyen Guardian: İstanbul'un taksi savaşı başladı

'İktidar, İmamoğlu'nun işini zorlaştırıyor' diyen Guardian: İstanbul'un taksi savaşı başladı

İngiliz Guardian gazetesi, İstanbul'da yaşanan taksi krizini haberleştirdi. İktidarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'işini zorlaştırdığı' belirtilen haberde... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T03:26+0300

2021-10-11T03:26+0300

2021-10-11T03:26+0300

yaşam

istanbul

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045065847_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_37a9c940b4c94a8bba31ec64ddac78f7.jpg

İngiliz gazetesi The Guardian, İstanbul'da yaşanan taksi tartışmasını mercek altına aldı. Gazetenin İstanbul muhabiri Bethan McKernan'ın imzasını taşıyan haberde "İstanbul'un taksi kartellerinin anlaşılması güç dünyasında" başlığı kullanılırken, "Türkiye'nin en büyük kenti şoförler, siyasetçiler, esnaf odaları ve zengin plaka sahipleri arasında vahşi bir iktidar mücadelesinin ortasında kaldı" ifadeleri kullanıldı.Duvar'ın aktardığı haberde "İstanbul'un meşhur siluetinin minarelerinin altında, güçlü Taksiciler Esnaf Odası ile kent yetkilileri arasında sıra dışı bir yetki savaşı demleniyor" denilip şöyle devam edildi:Haberde sarı taksi şoförleri ile korsan araçlar arasında şiddet içeren kavgalar yaşandığı belirtilirken, "Eğer müşteriler bir taksi bulacak kadar şanslı olursa, onlar için de genellikle hüsran söz konusu. Cinsel taciz, ırkçılık, fazla para alma, kabalık ve emniyetsiz bir sürüş, devam eden sorunlar" denildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu yıl ve şu ana dek şoförler hakkında rekor sayıda -43 bin- şikayet aldıktan sonra kentteki taksicilik faaliyetlerinde reform yapma girişimlerini hızlandırdığını belirten The Guardian, "Şimdi savaş hatları çizildi ve işler çirkinleşebilir" diye yazdı. Gazeteye konuşan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Taksicilik sektöründeki özelleştirmeye son vermeyi ve bu işi, Berlin, New York ve Dubai'de olduğu gibi belediye üzerinden yapmak istiyoruz. Bu sistem sadece Türkiye'de var" dedi. Cihan, İstanbul'da yeterli sayıda taksi olmadığının raporlarla belgelendiğini ama esnaf odasının buna karşı çıktığını anlatarak, "Zorlu bir mücadele ama denemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yerel seçimden beri yaşananlar hakkında şu ifadeler kullanıldı:Haberde Taksiciler Esnaf Odası'nın ise yeni araç eklenmesi yerine taksilerin daha verimli şekilde kullanılması için teknolojinin iyileştirilmesini önerdiği, Oda Başkanı Eyüp Aksu'nun da zam yapılmasını savunduğu belirtildi.Gazete, "Bazı şoförler ise yetkili kim olursa olsun çalışma koşullarının iyileşmeyeceğinden endişeli" ifadelerini kullanarak, Beyoğlu'nda taksicilik yapan Serdar Yılmaz'ın görüşlerine de yer verdi. Aracını beş yıldır kullandığını ama sahibiyle hiç tanışmadığını, sadece günlük kirayı ödediğini anlatan Yılmaz, "Onlar tam bir mafya... Bizim hiçbir sosyal güvenliğimiz yok. Bu kadar az para kazanmak isteyen herkes bu işi yapabilir. Adli kontroller yapılmıyor. Bu iyi bir iş değil" dedi. Yılmaz, "İmamoğlu lisansları bir belediye şirketine vereceğini söylüyor. Belki o zaman da mevcut plaka sahiplerinin yerine yenileri gelecek. Plakaların taksi şoförlerinin kendilerine ait olması gerekiyor" diye konuştu.Haberin sonunda, İBB'nin taksi sayısını artırma tekliflerinin UKOME'de dokuz kez reddedildiğini, belediyenin 6 bin yeni araç yerine 1000 araçlık teklif sunarak taviz vermesine rağmen reddedildiğini ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararının alındığını hatırlatan The Guardian, "İstanbul'un taksi savaşı başladı: Şoförler, motorlarınızı çalıştırın" ifadelerini kullandı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ekrem imamoğlu