https://tr.sputniknews.com/20211011/iran-azerbaycan-geriliminde-israil-faktoru-kadar-zangezur-koridoruna-dair-tartismalar-etkili-1049765026.html

'İran-Azerbaycan geriliminde İsrail faktörü kadar Zangezur koridoruna dair tartışmalar etkili'

'İran-Azerbaycan geriliminde İsrail faktörü kadar Zangezur koridoruna dair tartışmalar etkili'

Metin Gürcan'a göre, İran-Azerbaycan geriliminde İsrail'in Bakü'den yana ağırlığını koymasının yanı sıra Zangezun koridorunun akıbetine dair tartışmalar... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T23:29+0300

2021-10-11T23:29+0300

2021-10-12T23:44+0300

eksen

rusya

ermenistan

iran

türkiye

azerbaycan

dağlık karabağ

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Azerbaycan ile uluslararası tanınmadan yoksun Dağlık Karabağ arasında geçen yıl sınırların değişmesiyle sonuçlanan savaş, Güney Kafkasya jeopolitiğini hareketlendirdi. Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkes ve üçlü bildiri, bölge ülkeleri arasında ticareti işlevsel kılacak ve entegrasyonu sağlayacak koridorlar açılmasını öngörüyor. Bu koşullarda Türkiye ve İsrail'in desteğiyle 1990'larda Sovyetlerin çözülüş döneminde yitirdiği topraklarının önemli kısmını geri alan Azerbaycan ise güney komşusu İran ile karşı karşıya geldi.Tahran, İsrail'le savunma işbirliğini uzun süredir derinleştirmiş olan Azerbaycan'a ağır eleştiriler yönelterek bölgede son 20 yılın en büyüğü olan ve Hz. Muhammed'in Yahudi kabileleri yendiği savaşa atıfla 'Haybar' adını verdiği askeri tatbikatını gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları komutanları Bakü'ye ağır eleştirilerde bulundu. Bu atışmanın akabinde Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte Nahcıvan'da ortak tatbikatı dikkat çekti.İran, Bakü'yü İsrail'in sınırlarına sızma girişimine 'yataklık yapmakla' suçlarken, İranlı uzmanlar işi İsrail'e üs verildiği iddiasına vardırdı. İran, Ermenistan'la önemli ticari bağlarına karşın son Karabağ savaşında resmi olarak Azerbaycan'ı desteklemişti. Ancak Bakü Tahran'ı Erivan'ın yanında olmakla itham ediyor.Gerilim şimdilik teskin olurken, dikkatler Ermenistan'ın güney sınırında Syunik bölgesinde İran ile ticareti açısından önemli Zangezur bölgesinde. Bakü'nün son savaşta ele geçirdiği bölgeler sayesinde Zangezur'dan Ermenistan'a giden İranlı şoförleri taciz ettiği iddiaları dile getiriliyor. Azerbaycan, Karabağ bildirisinde açılması öngörülen koridorlardan birisi olan Zangezur'dan Nahcıvan'a erişmek arzusunda. Türkiye de bölge denkleminde Azerbaycan tarafında yer alarak tartışmaların parçası.Gelişmeleri uluslararası ilişkiler ve güvenlik analisti ve DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan ile konuştuk.'Dağlık Karabağ savaşı sonrası taşlar henüz yerine oturmadı'Metin Gürcan'a göre, Dağlık Karabağ savaşı Rusya'nın devreye girmesiyle sona erdirilirken, taşların tam olarak yerine oturtulamaması söz konusu. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü bildirisinde bölgede ticaret yolları ve entegrasyonu sağlayacak koridorların açılmasının yer aldığını anımsatan Gürcan, en başta Ermenistan'ı İran'a bağlayan Zangezun'un bulunduğu bölgede Azerbaycan'ın Nahcıvan ile açmayı arzu ettiği koridorun henüz hayata geçirilmemesinin yarattığı sorunlara dikkat çekti:'Kafkasya’da çok da kontrolsüz bir şekilde bir jeopolitik güç mücadelesini görüyoruz'Ermenistan'ın da üçlü bildirideki koridor maddesinin arkasında olduğunu ancak bunu Rusya ve İran'ın desteğiyle demiryolu projesi aracılığıyla arzulardığını belirten Gürcan, buna itiraz eden Azerbaycan'ın Zangezur'a koridor açma çabasını görün kılmak için asker yığdığını kaydetti. Gürcan'a göre İran'ın tepkisinin arkasında bu gelişme yatıyor. Gürcan, Azerbaycan'ın İsrail ile artarak yoğunlaşan ilişkileri ve savunma alanındaki desteğinin Tahran tarafından tehdit algılandığının altını çizdi. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İsrail bloğuna karşılık İran-Ermenistan görünümü ortaya çıktığını söyleyen Gürcan, "Kafkasya’da çok da kontrolsüz bir şekilde bir jeopolitik güç mücadelesini görüyoruz ve bu giderek askerileşiyor" uyarısı yaptı:'Olay sadece Kafkaslar değil, Kuşak ve Yol projesinde kimin söz sahibi olacağını teyin edici nitelikte'Gürcan'a göre dünyanın ekonomik güç merkezi doğuya kayarken Kafkasya ve Orta Asya hattı öne çıkarken, Zangezur da dikkat çekici bir konumda. Gürcan rekabetin Kuşak ve Yol projesinde kimin söz sahibi olacağını tayin edici nitelikte olduğunu kaydetti:“Kuşbakışı baktığımızda burada Çin’in Yol Kuşak projesi ve dünyanın ekonomik güç merkezinin doğuya kayması var, Kafkaslar ve Orta Asya. Buraları ekonomik ilişkiler açısından sıklet merkezinin olduğu yerler anlamına geliyor. Günün sonunda büyük kavga Zengezur işin hikayesi. Doğu-batı hattında Çin’i Avrupa’ya bağlayan Kuşak Yol projesinin, kara ve demiryolu hattının eğer gerçekleşirse yüz milyarlarca dolarlık mal, hizmet ve insan akışının olacağı büyük bir can damarından bahsediyoruz, Avrupa ve Çin arasında. Bunun Türkiye, İsrail, Azerbaycan ve Gürcistan kontrolünde mi yoksa İran, Ermenistan ve Rusya kontrolünde mi olacağıyla alakalı bir jeopolitik güç mücadelesi. Zengezur sadece bölgesel güç mücadelesinin değil Kuşak Yol projesinde kimin söz sahibi olacağının, en azından İran, Orta Asya ve Kafkaslar boyutunda belirleyicisi olacak. Olay sadece Karabağ ve Kafkaslar değil."'Türkiye'nin burada zor bir pozisyonu var aşırı askerileşme bölgenin çok da hayrına olmaz'Gürcan'a göre bölgede oluşan yeni denklemde Türkiye'nin zor bir pozisyonu var. Bir yandan Azerbaycan ile derin tarihsel bağların bulunduğunu belirten Gürcan, diğer yandan İsrail'in artan görünümü eşliğinde İran'ın rahatsızlıklarına dikkat çekti. Tahran'ın Türkiye'ye karşı elinde sığınmacı akını ve PKK gibi kozlar olduğu görüşündeki Gürcan, askerileşmenin hayırlara vesile olmayacağından hareketle, Ankara'nın diplomatik süreçleri iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı:"Türkiye’nin burada zor bir pozisyonu var. Azerbaycan ile 'tek millet iki devlet' uyarınca tarihi bağlarımız var. Karabağ’daki işbirliği olayı askeri bağlamda çok farklı bir boyuta taşıdı. Son iki senedir çok ciddi işbirliği var. Neredeyse ordular artık birbiri içinde kaynadı. Nahcivan bölgesinde çok ciddi askeri varlığımız var. En son Karabağ’da gözlem için gönderdiğimiz askerler Azeri ordusuyla Türkiye’nin yakın teması, eğit-donat programları; ama diğer yandan da bölgesel dengeler var. İran'ın Kafkaslar’daki rahatsızlığı, İsrail’in bölgede artan görünürlüğü Türkiye’yi de bağlıyor. Tahran, 'Azerbaycan ve Türkiye onları buraya davet etti' diyor. Böyle olunca ister istemez Türkiye’ye hem diplomatik ve hem de güvenlik alanında bir fatura kesebilir. İran’ın kesebileceği faturalarla ilgili aklıma gelen iki boyut var. Bir, Afganistan’dan doğu-batı hattında düzensiz sığınmacı akını, sınırımızda birikiyor. İran onları koz olarak kullanmak isteyebilir. İkincisi, PKK’nın İran sınırındaki varlığı yumuşak karnımız. Oraları kaşımak isteyebilir. Ama günün sonunda Türkiye’nin burada çatışmanın değil çatışmasızlığın, barışın ve istikrarın bir parçası olması lazım. Burada da diplomatik görüşmelerle arabulucu şeklinde çatışmayı değil barışı ve istikrarı körükleyen bir politika sahibi olması lazım. Ben açıkçası askeri ve istihbarat anlamında giderek artan Türkiye, Azerbaycan, İsrail işbirliğinin diplomatik süreçlerle de iyi yönetilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yoksa bu aşırı askerileşme bölgenin çok da hayrına olmaz.”'Aliyev'in Türkiye-İsrail normalleşmesinde arabuluculuğa soyunduğunu tahmin ediyorum'Gürcan, son dönemde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Türkiye ile İsrail arasında normalleşme için arabuluculuğa soyunduğu iddialarını da anımsattı. Kafkaslar'da ticaret yolları, demiryolları ve petrol ve doğalgaz boru hatları üzerinden şekillenen güç dengesine atıf yapan Gürcan, yeni düzene geçişin çatışma ve savaşla değil diplomasi, arabuluculuk ve kazan-kazan stratejisiyle olması umudunu dile getirdi:

rusya

ermenistan

iran

azerbaycan

dağlık karabağ

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, ermenistan, iran, türkiye, azerbaycan, dağlık karabağ