https://tr.sputniknews.com/20211011/ispartadaki-bir-bahcede-766-gramlik-elma-yetisti-1049709938.html

Isparta'daki bir bahçede 766 gramlık elma yetişti

Isparta'daki bir bahçede 766 gramlık elma yetişti

Isparta'da bir üreticinin bahçesinde yetişen 766 gramlık elma, soğuk hava deposunda sergileniyor. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T14:02+0300

2021-10-11T14:02+0300

2021-10-11T14:02+0300

yaşam

meyve

elma

dev

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Elma üretiminde önemli bir paya sahip olan kentte, bahçelerdeki hasat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.Gelendost ilçesinde elma üreticiliği yapan ve soğuk hava deposu bulunan Fuat Akar, bahçesinde normallerinden oldukça büyük bir elmaya denk geldi. Akar, dalından kopardığı elmayı soğuk hava deposuna getirerek sergilemeye başladı.Elmanın tartıda 766 gram geldiğini gösteren fotoğrafını bir arkadaşının sosyal medyada paylaştığını anlatan Akar, "dev elmanın" oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise il genelinde elma hasadının yaklaşık yüzde doksanının tamamlandığını belirtti.Toplanan elmaların büyük bir kısmının depolara konulduğunu anlatan Selçuk, "Bazen bahçelerimizde büyük elmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu yıl 766 gramlık bir elma, üreticimizin bahçesinde bulundu. Isparta elmasını tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Böyle güzel tesadüfler de tanıtım çalışmalarımıza yardımcı oluyor" diye konuştu.Selçuk, bahçelerden özenle toplanan elmaların ihraç edilerek il ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını dile getirdi.

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meyve, elma, dev