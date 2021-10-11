https://tr.sputniknews.com/20211011/israil-basbakani-bennett-golan-tepeleri-israilindir-nokta-1049705104.html

İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta

İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta

İsrail Başbakanı Nafatli Bennett, ülkelerin Suriye'ye yönelik tutumlarının değişmesi karşısında Golan Tepeleri'ndeki işgali sonlandırmaya niyetlerinin... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T12:18+0300

2021-10-11T12:18+0300

2021-10-11T12:21+0300

dünya

israil

golan tepeleri

naftali bennett

işgal

suriyeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103212/77/1032127720_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_b85ae5d585cee10bb106c4b2d973ba9e.jpg

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tel Aviv'in, 1967 yılında işgal edilen Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceği mesajını verdi.Sağcı Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bennett, "Suriye'dek iç çekişme, dünyadaki birçok kişiyi, bu güzel ve stratejik bölgenin İsrail devletinin elinde olmasının tercih edilebileceğine ikna etti" ifadelerini kullandı.Bennett, dünyanın Suriye ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı tutum değiştirdiği durumda bile Golan Tepeleri'ni terk etmeyeceklerini belirtti.İsrail Başbakanı "Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta!" dedi.Bennett'in açıklamaları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin Suriye'ye ile ilişkileri normalleştirme kararının ardından geldi.2019 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump, 1981'de uluslararası arenada karşılık bulmayan bir hamle olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri'nde Tel Aviv'in egemenliğini tanıma kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-disisleri-suriye-yonetimiyle-iliskilerimizi-normallestirme-planimiz-yok-1049376960.html

israil

golan tepeleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, golan tepeleri, naftali bennett, işgal, suriyeli