Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/israil-basbakani-bennett-golan-tepeleri-israilindir-nokta-1049705104.html
İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
İsrail Başbakanı Nafatli Bennett, ülkelerin Suriye'ye yönelik tutumlarının değişmesi karşısında Golan Tepeleri'ndeki işgali sonlandırmaya niyetlerinin... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T12:18+0300
2021-10-11T12:21+0300
dünya
israil
golan tepeleri
naftali bennett
işgal
suriyeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103212/77/1032127720_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_b85ae5d585cee10bb106c4b2d973ba9e.jpg
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tel Aviv'in, 1967 yılında işgal edilen Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceği mesajını verdi.Sağcı Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bennett, "Suriye'dek iç çekişme, dünyadaki birçok kişiyi, bu güzel ve stratejik bölgenin İsrail devletinin elinde olmasının tercih edilebileceğine ikna etti" ifadelerini kullandı.Bennett, dünyanın Suriye ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı tutum değiştirdiği durumda bile Golan Tepeleri'ni terk etmeyeceklerini belirtti.İsrail Başbakanı "Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta!" dedi.Bennett'in açıklamaları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin Suriye'ye ile ilişkileri normalleştirme kararının ardından geldi.2019 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump, 1981'de uluslararası arenada karşılık bulmayan bir hamle olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri'nde Tel Aviv'in egemenliğini tanıma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-disisleri-suriye-yonetimiyle-iliskilerimizi-normallestirme-planimiz-yok-1049376960.html
israil
golan tepeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103212/77/1032127720_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_96495ff1cac49a5db3d14553079bfc00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, golan tepeleri, naftali bennett, işgal, suriyeli

İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta

12:18 11.10.2021 (güncellendi: 12:21 11.10.2021)
© REUTERS / Jim Hollanderİsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Jim Hollander
Abone ol
İsrail Başbakanı Nafatli Bennett, ülkelerin Suriye'ye yönelik tutumlarının değişmesi karşısında Golan Tepeleri'ndeki işgali sonlandırmaya niyetlerinin olmadığını ifade etti.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tel Aviv'in, 1967 yılında işgal edilen Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceği mesajını verdi.
Sağcı Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bennett, "Suriye'dek iç çekişme, dünyadaki birçok kişiyi, bu güzel ve stratejik bölgenin İsrail devletinin elinde olmasının tercih edilebileceğine ikna etti" ifadelerini kullandı.
Bennett, dünyanın Suriye ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı tutum değiştirdiği durumda bile Golan Tepeleri'ni terk etmeyeceklerini belirtti.
İsrail Başbakanı "Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta!" dedi.
Bennett'in açıklamaları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin Suriye'ye ile ilişkileri normalleştirme kararının ardından geldi.
2019 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump, 1981'de uluslararası arenada karşılık bulmayan bir hamle olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri'nde Tel Aviv'in egemenliğini tanıma kararı almıştı.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri: Suriye yönetimiyle ilişkilerimizi normalleştirme planımız yok
30 Eylül, 02:24
040000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce