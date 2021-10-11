https://tr.sputniknews.com/20211011/israil-basbakani-bennett-golan-tepeleri-israilindir-nokta-1049705104.html
İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
İsrail Başbakanı Nafatli Bennett, ülkelerin Suriye'ye yönelik tutumlarının değişmesi karşısında Golan Tepeleri'ndeki işgali sonlandırmaya niyetlerinin... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T12:18+0300
2021-10-11T12:18+0300
2021-10-11T12:21+0300
dünya
israil
golan tepeleri
naftali bennett
işgal
suriyeli
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tel Aviv'in, 1967 yılında işgal edilen Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceği mesajını verdi.Sağcı Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bennett, "Suriye'dek iç çekişme, dünyadaki birçok kişiyi, bu güzel ve stratejik bölgenin İsrail devletinin elinde olmasının tercih edilebileceğine ikna etti" ifadelerini kullandı.Bennett, dünyanın Suriye ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı tutum değiştirdiği durumda bile Golan Tepeleri'ni terk etmeyeceklerini belirtti.İsrail Başbakanı "Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta!" dedi.Bennett'in açıklamaları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin Suriye'ye ile ilişkileri normalleştirme kararının ardından geldi.2019 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump, 1981'de uluslararası arenada karşılık bulmayan bir hamle olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri'nde Tel Aviv'in egemenliğini tanıma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-disisleri-suriye-yonetimiyle-iliskilerimizi-normallestirme-planimiz-yok-1049376960.html
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israil, golan tepeleri, naftali bennett, işgal, suriyeli
İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
12:18 11.10.2021 (güncellendi: 12:21 11.10.2021)
İsrail Başbakanı Nafatli Bennett, ülkelerin Suriye'ye yönelik tutumlarının değişmesi karşısında Golan Tepeleri'ndeki işgali sonlandırmaya niyetlerinin olmadığını ifade etti.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett
, Tel Aviv'in, 1967 yılında işgal edilen Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceği
mesajını verdi.
Sağcı Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bennett, "Suriye'dek iç çekişme, dünyadaki birçok kişiyi, bu güzel ve stratejik bölgenin İsrail devletinin elinde olmasının tercih edilebileceğine ikna etti" ifadelerini kullandı.
Bennett, dünyanın Suriye ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı tutum değiştirdiği durumda bile Golan Tepeleri'ni terk etmeyeceklerini belirtti.
İsrail Başbakanı "Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta!" dedi.
Bennett'in açıklamaları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin Suriye'ye ile ilişkileri normalleştirme kararının ardından geldi.
2019 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump, 1981'de uluslararası arenada karşılık bulmayan bir hamle olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri'nde Tel Aviv'in egemenliğini tanıma kararı almıştı.