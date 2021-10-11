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https://tr.sputniknews.com/20211011/israilde-mars-simulasyonu-1049713919.html
İsrail'de Mars simülasyonu
İsrail'de Mars simülasyonu
Avusturya Uzay Forumu ve İsrail Uzay Ajansı'na bağlı astronotlardan oluşan bir ekip, Kızıl Gezegen'i simüle eden AMADEE-20 analog Mars misyonunu... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T15:31+0300
2021-10-11T15:33+0300
yaşam
israil
avusturya
mars
misyon
simülasyon
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Uzay bilimciler, Mars'ı simüle eden AMADEE-20 analog görev için İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nü kullanıyor.Avusturya Uzay Forumu (OeWF) tarafından başlatılan görev, İsrail Uzay Ajansı (ISA) ve D-MARS iel ortaklaşa yürütülüyor.Misyon, Avusturya dışında faaliyet gösteren Misyon Destek Merkezi ile 25 farklı ülkeden katılan bir astronot ekibine sahip.Bu astronotlar, Ramon Krateri'nde, Mars'ın koşullarını simüle etmek üzere tasarlanan bir habitta birlikte yaşayacaklar.Öte yandan misyon, Mars atmosferini yeniden yaratmak yerine astronotların buna nasıl uyum sağladığına odaklanıyor.'Mars atmosferini simüle etmek istemiyoruz'AMADEE-20 liderlik ekibinden Sophie Gruber, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mars'taki atmosferi hissediyorsanız muhtemelen ölmüşsünüzdür" ifadelerini kullandı.Gruber, "Atmosferi simüle etmek istemiyoruz zira atmosfere maruz kalmak ölmeden gerçekleşmeyecek ve bu sebeple konumuz dışında" diye konuştu.Habitatın bir hava kilidi olduğunu kaydeden Gruber, analog astronotların, tıpkı Mars'ta yapmaları gerektiği gibi, oradan çıkarken uzay kıyafetleri giymeleri gerekeceğini söyledi.Resmi olarak 11 Ekim'de başlayan ve ay sonuna kadar sürecek olan misyonun amacı, mümkün olduğunca Mars'a benzer koşullarda bir dizi deney gerçekleştirmek olarak öne çıkıyor.'Mars'ın kendisine yaklaşacak başka bir örnek bulamazsınız'Mükemmel bir simülasyonun oluşturulamayacağını vurgulayan Gruber, "Mars'ın kendisine yaklaşacak başka bir örnek bulamazsınız. Bu yüzden simüle etmek istediğimiz yönleri aradık" dedi.OeWF tarafından başlatılan önceki Mars analog misyonları, Avusturya ve Umman gibi ülkelerde gerçekleştirilmişti.Astronotlar, Ramon Krateri'ne kimya, biyoloji, yerbilimi ve psikoloji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 20 deney yapacak.AMADEE-20'de gerçekleştirilen en önemli deneyler, yaşam arayışıyla ilgili.Bu, Kızıl Gezegen'e yüzeyinde bulunan demir oksit nedeniyle gerçekleştirilen son misyonların ana odak noktası olmuştu.Ayrıca yaşam arayışı, NASA'nın kısa süre önce piyasaya sürdüğü Perseverance ve Ingenuity Mars araçlarının da öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.'İyi araştırdığımızdan emin oluyoruz'Ramon Krateri'nin seçilmesinin yaşam arayışıyla doğrudan ilgili olduğunu dile getiren Gruber, "Çöldeki belirli bir noktaya bakmamız durumunda hiçbir şeyi kaçırmadığımızdan emin olmak için deney sırasını ve veri akışını sabitleyen bir kademe belirledik" bilgisini verdi.Bilimi insanı, şöyle devam etti:"Uydularla uzaktan izleme ile başlıyoruz; sonra insansız hava, keşif araçları ve son olarak da astronotlarımızı gönderiyoruz. İyi araştırdığımızdan o kadar emin oluyoruz ki (alan) hakkında her şeyi biliyoruz. Ramon Krateri gibi çok iyi çalışılmış bir yeri analogumuz olarak kullanarak, verilerimizi zaten bilinen verilerle karşılaştırarak stratejimizin ne kadar iyi çalıştığını görebiliriz."Bilim insanlarının bir diğer niyeti de yaşam belirtileri aramaya ek olarak, insanlığın gezegeni kolonileştirme planları meyve vermesi durumunda, Mars'ın yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini belirlemek.Gruber, "İlk olarak, Dünya'dan uzaktan algılama ve verilere ihtiyacınız var, 'Evet, yaşam olabilir' diye düşünürsünüz ve sonra yaşam belirtileri ararsınız. Ancak o zaman kolonize edip edemeyeceğinizi görmek için arardınız. Bu iki şeyin arasında kalmak değil, bu bir olaylar dizisidir" dedi.
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israil, avusturya, mars, misyon, simülasyon

İsrail'de Mars simülasyonu

15:31 11.10.2021 (güncellendi: 15:33 11.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterÇin'in Mars keşif aracı Tianwen-1, gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi
Çin'in Mars keşif aracı Tianwen-1, gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Avusturya Uzay Forumu ve İsrail Uzay Ajansı'na bağlı astronotlardan oluşan bir ekip, Kızıl Gezegen'i simüle eden AMADEE-20 analog Mars misyonunu gerçekleştirmek üzere Ramon Krateri'ni kullanıyor.
Uzay bilimciler, Mars'ı simüle eden AMADEE-20 analog görev için İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nü kullanıyor.
Avusturya Uzay Forumu (OeWF) tarafından başlatılan görev, İsrail Uzay Ajansı (ISA) ve D-MARS iel ortaklaşa yürütülüyor.
Misyon, Avusturya dışında faaliyet gösteren Misyon Destek Merkezi ile 25 farklı ülkeden katılan bir astronot ekibine sahip.
Bu astronotlar, Ramon Krateri'nde, Mars'ın koşullarını simüle etmek üzere tasarlanan bir habitta birlikte yaşayacaklar.
Öte yandan misyon, Mars atmosferini yeniden yaratmak yerine astronotların buna nasıl uyum sağladığına odaklanıyor.

'Mars atmosferini simüle etmek istemiyoruz'

AMADEE-20 liderlik ekibinden Sophie Gruber, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mars'taki atmosferi hissediyorsanız muhtemelen ölmüşsünüzdür" ifadelerini kullandı.
Gruber, "Atmosferi simüle etmek istemiyoruz zira atmosfere maruz kalmak ölmeden gerçekleşmeyecek ve bu sebeple konumuz dışında" diye konuştu.
Habitatın bir hava kilidi olduğunu kaydeden Gruber, analog astronotların, tıpkı Mars'ta yapmaları gerektiği gibi, oradan çıkarken uzay kıyafetleri giymeleri gerekeceğini söyledi.
Resmi olarak 11 Ekim'de başlayan ve ay sonuna kadar sürecek olan misyonun amacı, mümkün olduğunca Mars'a benzer koşullarda bir dizi deney gerçekleştirmek olarak öne çıkıyor.

'Mars'ın kendisine yaklaşacak başka bir örnek bulamazsınız'

Mükemmel bir simülasyonun oluşturulamayacağını vurgulayan Gruber, "Mars'ın kendisine yaklaşacak başka bir örnek bulamazsınız. Bu yüzden simüle etmek istediğimiz yönleri aradık" dedi.
OeWF tarafından başlatılan önceki Mars analog misyonları, Avusturya ve Umman gibi ülkelerde gerçekleştirilmişti.
Astronotlar, Ramon Krateri'ne kimya, biyoloji, yerbilimi ve psikoloji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 20 deney yapacak.
AMADEE-20'de gerçekleştirilen en önemli deneyler, yaşam arayışıyla ilgili.
Bu, Kızıl Gezegen'e yüzeyinde bulunan demir oksit nedeniyle gerçekleştirilen son misyonların ana odak noktası olmuştu.
Ayrıca yaşam arayışı, NASA'nın kısa süre önce piyasaya sürdüğü Perseverance ve Ingenuity Mars araçlarının da öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

'İyi araştırdığımızdan emin oluyoruz'

Ramon Krateri'nin seçilmesinin yaşam arayışıyla doğrudan ilgili olduğunu dile getiren Gruber, "Çöldeki belirli bir noktaya bakmamız durumunda hiçbir şeyi kaçırmadığımızdan emin olmak için deney sırasını ve veri akışını sabitleyen bir kademe belirledik" bilgisini verdi.
Bilimi insanı, şöyle devam etti:
"Uydularla uzaktan izleme ile başlıyoruz; sonra insansız hava, keşif araçları ve son olarak da astronotlarımızı gönderiyoruz. İyi araştırdığımızdan o kadar emin oluyoruz ki (alan) hakkında her şeyi biliyoruz. Ramon Krateri gibi çok iyi çalışılmış bir yeri analogumuz olarak kullanarak, verilerimizi zaten bilinen verilerle karşılaştırarak stratejimizin ne kadar iyi çalıştığını görebiliriz."
Bilim insanlarının bir diğer niyeti de yaşam belirtileri aramaya ek olarak, insanlığın gezegeni kolonileştirme planları meyve vermesi durumunda, Mars'ın yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini belirlemek.
Gruber, "İlk olarak, Dünya'dan uzaktan algılama ve verilere ihtiyacınız var, 'Evet, yaşam olabilir' diye düşünürsünüz ve sonra yaşam belirtileri ararsınız. Ancak o zaman kolonize edip edemeyeceğinizi görmek için arardınız. Bu iki şeyin arasında kalmak değil, bu bir olaylar dizisidir" dedi.
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