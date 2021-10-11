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İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi
İstanbul Beylikdüzü'nde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen Aslan Yılmaz, karısı Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Hayatını kaybeden eşinin başında bekleyen... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:35+0300
2021-10-11T19:35+0300
türkiye
istanbul
polis
kadın cinayeti
gözaltı
kadın
şiddet
kadın cinayetleri
beylikdüzü
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Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi evden çıkarıldığı sırada ailesi gözyaşı döktü.13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak, karakola götürdü.Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını, yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210926/kagithanede-kadin-cinayeti-bekci-iliskisi-oldugu-iddia-edilen-kadini-silahla-oldurdu-1049251526.html
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istanbul, polis, kadın cinayeti, gözaltı, kadın, şiddet, kadın cinayetleri, beylikdüzü

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi

19:35 11.10.2021
© DHAİstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© DHA
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İstanbul Beylikdüzü'nde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen Aslan Yılmaz, karısı Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Hayatını kaybeden eşinin başında bekleyen Yılmaz, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi evden çıkarıldığı sırada ailesi gözyaşı döktü.
13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu.
Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak, karakola götürdü.
Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını, yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
TÜRKİYE
Kağıthane'de kadın cinayeti: Bekçi, ilişkisi olduğu iddia edilen kadını silahla öldürdü
26 Eylül, 03:17
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