https://tr.sputniknews.com/20211011/istanbulda-kadin-cinayeti-esini-oldurup-basinda-bekledi-1049722621.html

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi

İstanbul Beylikdüzü'nde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen Aslan Yılmaz, karısı Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Hayatını kaybeden eşinin başında bekleyen... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T19:35+0300

2021-10-11T19:35+0300

2021-10-11T19:35+0300

türkiye

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şiddet

kadın cinayetleri

beylikdüzü

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Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi evden çıkarıldığı sırada ailesi gözyaşı döktü.13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak, karakola götürdü.Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını, yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210926/kagithanede-kadin-cinayeti-bekci-iliskisi-oldugu-iddia-edilen-kadini-silahla-oldurdu-1049251526.html

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