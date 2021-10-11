Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/kanadada-bulunan-yerli-cocuklara-ait-751-mezardan-300unun-ismi-belirlendi-1049724561.html
Kanada’da bulunan yerli çocuklara ait 751 mezardan 300'ünün ismi belirlendi
Kanada’da bulunan yerli çocuklara ait 751 mezardan 300'ünün ismi belirlendi
Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde bulunan isimsiz ve resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T20:43+0300
2021-10-11T20:43+0300
dünya
kanada
kilise
papaz
çocuk
mezar
dava
yerli
yatılı okul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049724536_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_36d458b563dd698d945f290742cd5713.jpg
Mezarların bulunduğu Cowesses Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, CTV’ye yaptığı açıklamada, isimlerin belirlenmesinde Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, Katolik Kilisesi ve Kanada Yerli ve Kuzey İşleri Departmanına ait tarihi kayıtların kullanıldığını söyledi.Resmi kayıtlarda olmayan mezarların isimlerinin belirlenmesinin kendileri için önemli bir aşama olduğunu ifade eden Şef Delorme, "Bu, önemli bir ilerleme ve bizim için büyük bir rahatlama" dedi.İlk mezarlar geçen yaz ortaya çıkarılmıştıKanada'da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​24 Haziran’da da Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi de 12 Temmuz'da yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarıKanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer olarak kabul edilen Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1997 yılında kapatıldı.150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210716/kanadada-muhtemel-toplu-cocuk-mezarlari-tespit-edildi-1044978880.html
https://tr.sputniknews.com/20210716/kanadadaki-yatili-kilise-okullari-krizinde-bir-ilk-baspiskopos-okuldan-sag-kurtulanlarin-1044985507.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049724536_88:0:736:486_1920x0_80_0_0_3a0aa89cdbec0af26b2c7923c932d9db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, kilise, papaz, çocuk, mezar, dava, yerli, yatılı okul

Kanada’da bulunan yerli çocuklara ait 751 mezardan 300'ünün ismi belirlendi

20:43 11.10.2021
© AAKanada’da bulunan yerli çocuklara ait 751 mezardan 300'ünün ismi belirlendi
Kanada’da bulunan yerli çocuklara ait 751 mezardan 300'ünün ismi belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
Abone ol
Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde bulunan isimsiz ve resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlarda, bugüne kadar 300 kurbanın isminin belirlendiği bildirildi.
Mezarların bulunduğu Cowesses Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, CTV’ye yaptığı açıklamada, isimlerin belirlenmesinde Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, Katolik Kilisesi ve Kanada Yerli ve Kuzey İşleri Departmanına ait tarihi kayıtların kullanıldığını söyledi.
Resmi kayıtlarda olmayan mezarların isimlerinin belirlenmesinin kendileri için önemli bir aşama olduğunu ifade eden Şef Delorme, "Bu, önemli bir ilerleme ve bizim için büyük bir rahatlama" dedi.

İlk mezarlar geçen yaz ortaya çıkarılmıştı

Kanada'da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​
24 Haziran’da da Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.
British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi de 12 Temmuz'da yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.
Kanada- Yerli çocuklara ait mezarlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2021
DÜNYA
Kanada'da muhtemel toplu çocuk mezarları tespit edildi
16 Temmuz, 06:33

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer olarak kabul edilen Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1997 yılında kapatıldı.
150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.
Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.
Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.
Kanada’da yatılı kilise okulundan sağ kurtulanların toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2021
DÜNYA
Kanada’daki yatılı kilise okulları krizinde bir ilk: Başpiskopos okuldan sağ kurtulanların toplantısına katıldı
16 Temmuz, 20:07
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce