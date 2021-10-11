https://tr.sputniknews.com/20211011/karanliga-gomulen-lubnanda-ordu-devreye-girdi-gunluk-3-saatlik-elektrik-saglanacak-1049699412.html

Karanlığa gömülen Lübnan'da ordu devreye girdi: Günlük 3 saatlik elektrik sağlanacak

Karanlığa gömülen Lübnan'da ordu devreye girdi: Günlük 3 saatlik elektrik sağlanacak

Lübnan'da yaşanan yakıt krizi nedeniyle dün yeniden çöken elektrik şebekesi nedeniyle ordu devreye girdi. Stoklardan temin edilen 6 milyon litrelik yakıtla... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T08:09+0300

2021-10-11T08:09+0300

2021-10-11T08:09+0300

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lübnan

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elektrik

kesinti

jeneratör

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Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, ordunun stoklarından elde ettikleri yakıtın sadece 3 günlük ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi. Lübnan'da yakıt krizi nedeniyle eletktrik şebekesinin çökmesinin ardından ordu stoklarından temin edilen 6 milyon litrelik yakıtla yeniden günde 2-3 saat enerji hizmeti sağlayabilecek.Fayyad yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santrali ile güneydeki Zahrani Elektrik Santralinin ordu stoklarından sağlanan 6 milyon litrelik yakıt sayesinde yeniden üretime başladığını bildirdi. Böylece elektrik santrallerinde yakıt tüketimi yaşanmadan önceki üretim kapasitesini yeniden yakaladıklarını aktaran Fayyad, Lübnan Silahlı Kuvvetleri stoklarından elde ettikleri yakıtın 3 günlük ihtiyaçlarını karşılayacağına işaret etti.2 santral hizmete girecekDeyr Ammar ve Zahrani elektrik santrallerinin 3 gün sonra duracağına dikkati çeken Fayyad, şu ifadeleri kullandı:"Her iki santralin durmasının ardından Beyrut'taki Ez-Zuk ve El-Ciyye elektrik santralleri hizmete girmiş olacak. Bu iki santral için dün akşam ülkeye ulaşan yakıtın uygunluk testleri bittikten sonra kullanılmaya başlanacak. Böylece elektrik şebekesindeki dengeyi korumak için 500 megavatlık üretim kapasitesini korumaya devam edeceğiz."Elektrik Kurumunun kullanımına sunulacak yakıt ithalatı için Merkez Bankası'nın 8 Ekim'de 100 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini de aktaran Bakan Fayyad, bununla ekim ayının sonu itibarıyla elektrik üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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lübnan, ordu, elektrik, kesinti, jeneratör