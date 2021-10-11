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Kız arkadaşını bıçaklayıp intihar etti
Kız arkadaşını bıçaklayıp intihar etti
İzmir'in Buca ilçesinde İlkay Ayeş, tartıştığı kız arkadaşı Sena A.'yı (24) bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçakla kendini de yaralayan Ayeş, hayatını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T06:31+0300
2021-10-11T06:31+0300
yaşam
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
cinayet
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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan İlkay Ayeş, kız arkadaşı Sena A.'nın evine geldikten sonra aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçakla Sena A.'ya saldırdı ve kendisini de bıçakladı.Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ayeş'in hayatını kaybettiği, Sena A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Sena A., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Ayeş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, cinayet

Kız arkadaşını bıçaklayıp intihar etti

06:31 11.10.2021
© Fotoğraf : TwitterKadına şiddete hayır pankartı
Kadına şiddete hayır pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İzmir'in Buca ilçesinde İlkay Ayeş, tartıştığı kız arkadaşı Sena A.'yı (24) bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçakla kendini de yaralayan Ayeş, hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan İlkay Ayeş, kız arkadaşı Sena A.'nın evine geldikten sonra aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçakla Sena A.'ya saldırdı ve kendisini de bıçakladı.
Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ayeş'in hayatını kaybettiği, Sena A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Sena A., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Ayeş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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