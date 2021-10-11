https://tr.sputniknews.com/20211011/kommersant-petrol-ve-gaz-fiyatlarindaki-artislar-yabanci-yatirimcilari-rusyaya-yoneltti-1049714274.html

Kommersant: Petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlar, yabancı yatırımcıları Rusya'ya yöneltti

Kommersant: Petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlar, yabancı yatırımcıları Rusya'ya yöneltti

Yabancı yatırımcıların Rusya borsasındaki yatırımlarını son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkardığı, son bir haftada 170 milyon dolar yatırım yapıldığı... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T15:34+0300

2021-10-11T15:34+0300

2021-10-11T15:37+0300

dünya

rusya

rus doğal gazı

petrol

yatırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043870361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05c4898426c1898a740c19da3d93d04a.jpg

Avrupa piyasasında petrol ve gaz fiyatlarında görülen dalgalanmalar, yabancı yatırımların Rusya pazarına ilgisini artırdı.Kommersant gazetesinin haberine göre yabancılar Rusya borsasında 170 milyon dolar yatırım yaparak son 6 aydaki en yüksek yatırım hacmine ulaşılmasını sağladı.Yabancı yatırımların büyük bölümü, petrol ve gaz şirketlerine giderken Sberbank ve gübre şirketlerine ilginin yüksek olduğu görüldü.Kommersant'a konuşan April Capital Yatırım Müdürü Dmitriy Skvortsov, "2020 krizinden sonra piyasalar ve hidrokarbon talebi keskin bir şekilde toparlanırken, son bir buçuk yılda bu sektöre yatırımlar Kovid-19 ve yeşil gündem nedeniyle büyük ölçüde azaldı. Bunun sonucunda Avrupa ve Asya ülkeleri gaz açığıyla karşı karşıya kalmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.Friedrich Wilhelm Raiffeisen Yatırım Portföyleri Yöneticisi Vladimir Vedeneev de, petrol ve gazdaki güçlü ralli ışığında, Rus piyasalarında petrol ve gaz sektörünün hakimiyetini koruması nedeniyle küresel yatırımcıların gözlerinin geleneksel olarak Rusya'ya döndüğünü kayderek piyasa aktörlerinin en hızlı şekilde nakde çevrilebilecek olan Gazprom ve Lukoil hisselerine ağırlık verdiğini vurguladı.Cuma günkü kapanışta Moskova Borsası endeksi, önceki haftanın kapanış düzeyine göre yüzde 3.8 ve 2020 sonuna yüzde 29 artışla 4.238 bin puandan kapandı.PSB Analisti İlya Golubov, Rusya borsasının oldukça yüksek düzeye ulaştığının altını çizerek piyasada düzeltme olması için gerekli koşullarına oluştuğuna dikkat çekti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kommersant

Kommersant

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kommersant

rusya, rus doğal gazı, petrol, yatırım