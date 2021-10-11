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Konami'den 'eFootball 2022'deki animasyon hataları hakkında açıklama
© Fotoğraf : KonamiKonami, 'eFootball 2022'deki hataları düzelteceği tarihi açıkladı
© Fotoğraf : Konami
Japonya merkezli video oyun ve eğlence şirketi Konami, popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu olan 'eFootball 2022'deki hataları, 28 Ekim'de yapacağı bir güncelleme ile düzelteceğini açıkladı.
Birçok kullanıcıya göre rahatsız edici olan yüz animasyonları sebebiyle sosyal medyada gündem olan eFootball 2022 oyunu hakkında Konami'den açıklama geldi.
Konami apologizes for atrocious eFootball 2022 launch, fixes on the way: https://t.co/iEmFrrWfEX pic.twitter.com/mhm2yNAsV2— Kotaku (@Kotaku) October 2, 2021
Konami'nin video oyun geliştirici ekibi tarafından yapılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 28 Ekim'de yapılacak bir güncelleme ile oyundaki hataların düzeltileceği bildirildi.
Dunkey, I can't believe you would spread misinformation like this. It's obviously going to be Lionel Messi from eFootball 2022. pic.twitter.com/yM17a7MMeo— David Self (@WeegeeDavid) October 5, 2021
Güncellemeye ilişkin detaylar henüz belli olmasa da, şirketin oyuna yeni içerikler eklemeyeceği belirtiliyor.
Update for our users pic.twitter.com/6DffY77Os7— eFootball (@play_eFootball) October 8, 2021
Öte yandan şirket yetkilileri, söz konusu güncellemenin ardından, yeni içeriklerin de yer alacağı başka bir güncellemenin kasım ayı içerisinde aktifleştirileceğini duyurdu.
Lansmanın ardından Konami, oyunculara “Tüm endişeleri ciddiye alacağız ve mevcut durumu iyileştirmek için çaba göstereceğiz” diyerek bir özür yayınlamıştı.