https://tr.sputniknews.com/20211011/konamiden-efootball-2022deki-animasyon-hatalari-hakkinda-aciklama-1049715527.html

Konami'den 'eFootball 2022'deki animasyon hataları hakkında açıklama

Konami'den 'eFootball 2022'deki animasyon hataları hakkında açıklama

Japonya merkezli video oyun ve eğlence şirketi Konami, popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu olan 'eFootball 2022'deki hataları, 28 Ekim'de yapacağı bir... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T16:25+0300

2021-10-11T16:25+0300

2021-10-11T16:25+0300

yaşam

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Birçok kullanıcıya göre rahatsız edici olan yüz animasyonları sebebiyle sosyal medyada gündem olan eFootball 2022 oyunu hakkında Konami'den açıklama geldi.Konami'nin video oyun geliştirici ekibi tarafından yapılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 28 Ekim'de yapılacak bir güncelleme ile oyundaki hataların düzeltileceği bildirildi. Güncellemeye ilişkin detaylar henüz belli olmasa da, şirketin oyuna yeni içerikler eklemeyeceği belirtiliyor.Öte yandan şirket yetkilileri, söz konusu güncellemenin ardından, yeni içeriklerin de yer alacağı başka bir güncellemenin kasım ayı içerisinde aktifleştirileceğini duyurdu.Lansmanın ardından Konami, oyunculara “Tüm endişeleri ciddiye alacağız ve mevcut durumu iyileştirmek için çaba göstereceğiz” diyerek bir özür yayınlamıştı.

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