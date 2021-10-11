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Kripto para borsası Coinzo kapandı
Kripto para borsası Coinzo kapandı
İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo bu sabah itibariyle faaliyetlerini durdurdu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T16:40+0300
2021-10-11T16:40+0300
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İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo, bu sabah itibarıyla faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Günlük 500 milyon lirayı aşan işlem hacmiyle, Türkiye'de en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo, kararın gerekçesini ise açıklamadı.Yapılan açıklamada kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.Coinzo.com'a giren kullanıcılar şu duyuruyla karşılaştı:Kullanıcılar ne yapacak?Coinzo sitesinde kullanıcıların yapması gereken işlemler şu şekilde sıralandı:İzmir merkezli Coinzo 2018 yılından bu yana faaliyet göstermekteydi.
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bitcoin, kripto para, kripto para madenciliği, kripto, kripto para cüzdanı

Kripto para borsası Coinzo kapandı

16:40 11.10.2021
© REUTERS / FLORENCE LOKripto para birimleri
Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / FLORENCE LO
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İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo bu sabah itibariyle faaliyetlerini durdurdu.
İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo, bu sabah itibarıyla faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Günlük 500 milyon lirayı aşan işlem hacmiyle, Türkiye'de en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo, kararın gerekçesini ise açıklamadı.
Yapılan açıklamada kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.
Coinzo.com'a giren kullanıcılar şu duyuruyla karşılaştı:
"Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com’a erişim 6 ay süresince açık olacaktır. Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir. Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir. Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine “kripto para ve blockchain” sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz."

Kullanıcılar ne yapacak?

Coinzo sitesinde kullanıcıların yapması gereken işlemler şu şekilde sıralandı:
"1. www.coinzo.com ‘da kayıtlı e-mail adresi ve şifresi ile giriş yapılmalı. 2. Çekim işlemleri için gerekli güvenlik prosedürü olan iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesi gerekmektedir. 3. Kullanıcılarımızın bakiyelerinde bulunan Türk Lirası ve kripto para varlıklarını çekmeleri gerekmektedir. Türk Lirası çekim işlemleri için; Türk Lirası çekim işlemleri için kullanıcılarımızın doğrulanmış Coinzo hesabındaki isim ve soy isim ile eşleşen bir banka hesabına çekim işlemi yapması gerekmektedir. Akbank'a yapılacak çekim işlemleri havale olarak 7/24 gerçekleşecektir. Diğer bankalara yapılan çekim işlemleri EFT olarak bankacılık mesai saatleri içerisinde gerçekleşecektir."
İzmir merkezli Coinzo 2018 yılından bu yana faaliyet göstermekteydi.
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