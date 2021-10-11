Kripto para borsası Coinzo kapandı

"1. www.coinzo.com ‘da kayıtlı e-mail adresi ve şifresi ile giriş yapılmalı. 2. Çekim işlemleri için gerekli güvenlik prosedürü olan iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesi gerekmektedir. 3. Kullanıcılarımızın bakiyelerinde bulunan Türk Lirası ve kripto para varlıklarını çekmeleri gerekmektedir. Türk Lirası çekim işlemleri için; Türk Lirası çekim işlemleri için kullanıcılarımızın doğrulanmış Coinzo hesabındaki isim ve soy isim ile eşleşen bir banka hesabına çekim işlemi yapması gerekmektedir. Akbank'a yapılacak çekim işlemleri havale olarak 7/24 gerçekleşecektir. Diğer bankalara yapılan çekim işlemleri EFT olarak bankacılık mesai saatleri içerisinde gerçekleşecektir."