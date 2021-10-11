https://tr.sputniknews.com/20211011/kuzey-kore-lideri-kimden-hayat-kosullarinin-iyilestirilmesi-cagrisi-1049701834.html

Kuzey Kore lideri Kim'den hayat koşullarının iyileştirilmesi çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim'den hayat koşullarının iyileştirilmesi çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim, yetkilileri ülkenin karşı karşıya olduğu 'acımasız' hayat koşullarının üstesinden gelmek için daha güçlü çaba göstermeye çağırdı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre lider Kim Jong-un, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin 76. yıl dönümü münasebetiyle konuştu. Kim, ülkesindeki 'acımasız' hayat koşullarının iyileştirilmesi için yetkililerin daha çok gayret sarf etmesini istedi. 2020 başında belirlenen ekonomik hedefleri yakalayamadıklarını söyleyen Kim, ülkedeki gıda, yiyecek ve barınma sorunlarını çözmek için gelecek 5 yıl için yeni kalkınma planı açıkladıklarını dile getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya.

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