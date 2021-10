https://tr.sputniknews.com/20211011/kuzey-koreden-guneye-kacan-casus-kim-ailesi-icin-uyusturucu-ve-silah-satip-suikast-timi-kurduk-1049718586.html

Kuzey Kore'den Güney'e kaçan casus: Kim ailesi için uyuşturucu ve silah satıp suikast timi kurduk

Kuzey Kore'den Güney'e kaçan casus: Kim ailesi için uyuşturucu ve silah satıp suikast timi kurduk

'Kuzey Kore'nin eski üst düzey casusu', Güney Kore'ye kaçışından 7 yıl sonra BBC'ye konuştu. 30 yıllık kariyerine muhaliflere suikastların da dahil olduğunu... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T17:37+0300

2021-10-11T17:37+0300

2021-10-11T18:01+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

iltica

kuzey kore lideri kim jong un

casus

kaçış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043586966_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_43b59ccd4f383aa9f340004dd02ed41d.jpg

Kuzey Kore'ye karşı hem ABD ile askeri ittifak hem de propaganda savaşı yürüten Güney Kore'den yine düşman kardeşinden firar etmiş bir yetkilinin Pyongyang yönetimiyle ilgili korku salan beyanları servis edildi.Güney Kore tarafından gerçek adını saklanarak Kim Kuk-song diye takdim edilen, 2014'te Kuzey Kore'den Seul'e kaçarak Güney Kore istihbarat servisleri için çalıştığı belirtilen eski Kuzey Koreli üst düzey casus, Britanya'da kamusal yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.BBC, eski Kuzey Koreli istihbaratçı albayın, büyük bir yayın kuruluşuna mülakat veren Pyongyang'ın ilk üst düzey askeri yetkilisi olduğunu belirtti."Uyuşturucu, silah ve terör: Taraf değiştiren bir üst düzeyin gözünden Kim'in Kuzey Kore'sinin portresi" başlığıyla yayımlanan mülakatı vermeye uzun pazarlıkların ardından kabul eden ve BBC'nin kameraları karşısına siyah gözlüklerle çıkan Kim Kuk-song, 'Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni' diye nitelediği Kuzey Kore istihbarat servislerinin en üst düzey rütbelerine yükselmek için 30 yıl çalıştığını anlattı. Bu 30 yıl boyunca 'Pyonyang'ın sırlarını saklarken muhalifleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini, devrimci fonlar için para bulmak amacıyla yasadışı uyuşturucu laboratuvarları kurduğunu' öne sürdü.Kendisini 'kızılların en kızılı', 'komünist bir memur' diye niteleyen eski casus, Kim Jong-un'un 17 Aralık 2011'de Yüce Lider statüsünü devralarak başına geçtiği Pyongyang yönetiminin 'çaresizce nakit para ihtiyacı içinde olduğunu ve bu yüzden Ortadoğu ve Afrika'da uyuşturucudan silah satışına dek bütün araçları kullandığını' iddia etti. Kuzey Kore'nin en üst istihbarat biriminde çalıştığı son yılları Kim Jong-un'un (37) iktidarının ilk yıllarına denk gelen eski casus, Kim'in gençliğinde kendisini 'savaşçı' olarak kanıtlamaya çok hevesli olduğunu, Kim'in babası tarafından iktidara hazırlandığı döneme denk gelen 2009'da Keşif Genel Bürosu kurulduğunu, başına lider Kim'in en güvendiği yetkililerden biri olmaya devam eden Kim Yong-chol'un getirildiğini aktardı. Mayıs 2009'da komuta zincirinin tepesinden Güney'e sığınan eski bir Kuzey Koreli yetkiliyi öldürmek için 'terör görev gücü' oluşturulması emrinin geldiğini söyleyen eski casus "Bu, Kim Jong-un için yüce lideri (babasını) tatmin etmek için yapılmış bir hareketti. Hwang Jang-yop'a gizlice suikast düzenlemek için bir 'terör gücü' kuruldu. Çalışmayı bizzat ben yönettim ve yürüttüm" dedi. BBC bununla ilgili şöyle bir arka plan çizdi: "Hwang Jang-yop bir zamanlar ülkenin en güçlü yetkililerinden, Kuzey Kore politikasının kilit mimarlarından biriydi. 1997'de Güney'e ilticası asla affedilmedi. Seul'deyken rejimi şiddetle eleştirmesi üzerine Kim ailesi intikam almak istedi. Ancak suikast girişimi başarısız oldu. İki Kuzey Koreli binbaşı, komplo nedeniyle hala Seul'de 10 yıl hapis cezalarını çekiyor. Pyongyang ise her zaman rolünü reddettiği suikast girişimini Güney Kore'nin düzenlediğini iddia etti.""Kuzey Kore'de terörizm, Kim Jong-il ve Kim Jong-un'un en yüksek itibarını koruyan siyasi bir araçtır. Bu da halefinin büyük liderine bağlılığını göstermek için bir hediyeydi" açıklamasını getiren eski casus, 2010'da Güney Kore donanma gemisi Cheonan'ın bir torpido tarafından vurularak batması ve 46 askerin ölmesi, aynı yılın kasım ayında onlarca topçu mermisinin Güney Kore'nin Yeongpyeong Adası'nı vurarak 2'si asker 4 kişiyi öldürmesi olaylarıyla ilgili Kuzey Kore'den sorumluluk üstlenmesi gelmezken, 'Keşif Genel Bürosu yetkililerinin kendi aralarında bu eylemlerden gururla övündüğünü' söyledi.Eski casus, "Bu operasyonlar tepeden emir olmadan yapılamaz. Kuzey Kore'de bir yol inşa edildiğinde bile, Yüce Lider'in doğrudan onayı olmadan yapılamaz. Cheonan'ın batması ve Yeongpyeong Adası'nın bombalanması astlar tarafından gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Bu tür bir askeri çalışma, Kim Jong-un'un özel emirleri tarafından tasarlanıp uygulanır. Bu bir başarıdır" diye konuştu. Görevlerinden birinin Güney Kore ile başa çıkmak için stratejiler geliştirmek olduğunu, bunun yerde gözleri ve kulaklarının olmasını içerdiğini söyleyen Kim, "Güney Kore'ye gitmeleri için casusları yönlendirdiğim ve onlar aracılığıyla operasyonel görevler gerçekleştirdiğim pek çok vaka var. Pek çok vaka" dedi.Güney Kore devlet başkanlığı sarayında Kuzey Koreli casus örneği"Bir Kuzey Koreli ajanın gönderildiği Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisinde çalıştığı ve güvenli şekilde Kuzey Kore'ye döndüğü bir vaka vardı. Bu, 1990'ların başındaydı. 6 yıl sonra sağ salim geri döndü ve İşçi Partisi'nin 314 İrtibat Bürosunda çalıştı" örneğini vererek ekledi: "Kuzey Koreli ajanların Güney Kore'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve önemli kurumlarda aktif rol oynadığını söyleyebilirim."BBC "Veriler, Kuzey'in istihbarat toplamak için eski moda casuslar yerine yeni teknolojilere yönelmesi nedeniyle 2017'den beri Güney Kore'de casuslukla ilgili suçlardan çok daha az kişinin tutuklandığını gösteriyor... Kuzey Kore en yoksul ve dünyadan en tecrit olmuş ülkelerinden biri olabilir, ancak önceki yüksek profilli firariler, Pyongyang'ın 6 bin yetenekli bilgisayar korsanından ordu oluşturduğu konusunda uyarmıştı" bilgisini verdi. Eski casus da "Önceki Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, 1980'lerde 'siber savaşa hazırlanmak için' yeni personel eğitilmesini emretti. Moranbong Üniversitesi, ülkenin her yerinden en parlak öğrencileri seçecek ve onları 6 yıllık özel eğitimden geçirecekti" dedi. Bu ofisin 414 İrtibat Bürosu olarak bilindiğini, kendi aralarında 'Kim Jong-il'in Enformasyon Merkezi' diye söz ettikleri büronun Kuzey Kore liderine doğrudan telefon hattıyla bağlı olduğunu öne süren eski casus, "İnsanlar bu (siber) ajanların Çin, Rusya ve Güneydoğu Asya ülkelerinde olduğunu söylüyor, ancak Kuzey Kore'de de faaliyet gösteriyorlar. Büro ayrıca Kuzey Kore casus ajanları arasındaki iletişimi de koruyor" diye ekledi. Kim koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırları kapatmasından beri ısrarla 'açlık, kıtlık, tarihteki en zor zamanlar' uyarısı yaparken, eski casus 1990'lardaki açlık döneminde 'Operasyonlar Bölümü'nde görevli olduğunu ve Yüce Lider için devrimci fonlar toplaması emrini aldığını, bunun yasadışı uyuşturucu işine girmek anlamına geldiğini' anlatarak şöyle konuştu:"Kim Jong-il'in Kuzey Kore'sindeki uyuşturucu üretimi açlık döneminde zirve yaptı. O zaman Operasyonel Bölüm'ün Yüce Lider için devrimci fonları tükendi. Bu göreve atandıktan sonra yurt dışından üç yabancıyı Kuzey Kore'ye getirttim, İşçi Partisi'nin 715 irtibat bürosunun eğitim merkezinde bir üretim üssü kurdum ve uyuşturucu ürettim."'Kristal meth diye bilinen metamfetamin ürettiklerini, bunun satışından elde ettikleri nakit dolarları Kim Jong-il'e takdim ettiklerini' öne süren eski casus, "Uyuşturucu parası nereye gitti, halk için mi kullanıldı" sorusunu şöyle yanıtladı:"Anlamanıza yardımcı olmak için söyleyeyim, Kuzey Kore'deki tüm para Kuzey Kore liderine aittir. O parayla villalar inşa eder, araba alır, yiyecek alır, giysi alır ve lüksün tadını çıkarırdı."Bir diğer gelir kaynağının Operasyon Bölümü'nün yönettiği İran'a yasadışı silah satışları olduğunu öne süren eski casus, 'çok küçük denizaltılar ya da denize dalan araçlar gibi son teknoloji ürünü ekipmanlar geliştirmekte Kuzey Kore'nin mahir olduğunu' söyledi. Araya giren BBC bir yandan "Ülkenin denizaltıları gürültülü, dizel motorlara sahip olduğundan, bu, biraz Kuzey Kore propagandası olabilir" diye yazdı, diğer yandan 'Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmede kaydettiği ilerlemelerle' ilgili uyardı."Anlaşmalar o kadar başarılıydı ki, Kuzey Kore'nin İran'daki Direktör Yardımcısı, İranlıları iş yapmak için yüzme havuzunda toplamakla övünürdü" diyen Kim, 'Pyongyang'ın uzun iç savaş döngüsündeki ülkelere de silah ve teknoloji sattığını' öne sürdü. BBC "Son yıllarda Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'yi Suriye, Myanmar, Libya ve Sudan'a silah tedarik etmekle suçladı, Pyongyang'da geliştirilen silahların dünyanın birçok sorunlu köşesine ulaşabileceği konusunda uyardı" diye ekledi. 'Kuzey Kore'de evlilik yoluyla güçlü siyasi bağlantılar kurarak farklı istihbarat teşkilatları arasında mekik dokuyabildiğini, bu sayede ayrıcalıklı bir yaşam sürdüğünü, Kim Jong-un'un teyzesinin kendisine bir Mercedes-Benz hediye ettiğini, Kuzey Kore lideri için para toplaması amacıyla serbestçe yurtdışına seyahat etmesine izin verildiğini, nadir metaller ve kömür satarak topladığı milyonlarca nakit parayı ülkeye bir bavulla getirdiğini' anlatan Kim'in rahat yaşamı, Kim Jong-un'un 2011 sonunda yönetimin başına gelip -amcası Jang Song-thaek dahil- tehdit olarak algıladığı kişileri tasfiye etmesiyle sona ermiş. Anlattığına göre Aralık 2013'te Kuzey Kore devlet medyası Jang'ın idamını duyurduğunda yurtdışı görevde olan ve artık kendi hayatının da tehlikede olduğuna karar veren Kim, çareyi ailesiyle Güney Kore'ye kaçmakta bulmuş.'Güney Kore'de Kuzey Kore'den iltica etmiş 30 binden fazla kişi olduğunu, pek azının medyaya konuşmaya karar verdiğini, ne kadar yüksek profilli olurlarsa kendileri ve aileleri için riskin o kadar yükseldiğini' yazan BBC, 'Güney Kore'de Kuzey Kore'den iltica edenlerin hayatlarıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle bakan pek çok kişi olduğunu, sonuçta anlatılanları doğrulatmanın imkansız olduğunu' aktardı. Dolayısıyla 'Kim'in anlatısını da bağımsız kaynaklara doğrulatamayacağını' belirten BBC, Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliği ve New York Temsilciliği ile temasa geçtiğini, ama yanıt alamadığını kaydetti. Röportajın zamanlamasıKim'in 7 yıl sonra röportaj verme zamanlaması da manidar oldu. ABD'nin bölgede giderek artan askeri varlığı ve tatbikatlarıyla kuşatılıp ağır yaptırım rejimine maruz kalan Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un 'belirli koşulların yerine getirilmesi halinde yakın gelecekte Güney Kore ile görüşmeye istekli olduğu' mesajları göndermesine denk geldi. Eski casus bununla ilgili "Buraya geleli yıllar oldu, ama Kuzey Kore hiç değişmedi. Kurduğumuz strateji devam ediyor. Bilmeniz gereken şey, Kuzey Kore'nin yüzde 0.01 bile değişmediği" demeyi ihmal etmedi.

kuzey kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey kore, güney kore, iltica, kuzey kore lideri kim jong un, casus, kaçış