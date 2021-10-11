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https://tr.sputniknews.com/20211011/kyb-erbildeki-secimlerde-hile-yapildigini-iddia-etti-1049724982.html
KYB, Erbil'deki seçimlerde hile yapıldığını iddia etti
KYB, Erbil'deki seçimlerde hile yapıldığını iddia etti
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Erbil'deki seçim sonuçlarını reddederek oylama sürecinde hile yapıldığı iddiasında bulundu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T21:02+0300
2021-10-11T21:02+0300
2021-10-11T21:02+0300
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erbil
seçim
kyb
kürdistan yurtseverler birliği
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KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, partinin Erbil Yüksek Seçim Komitesi konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.Komite açıklamasında, Erbil'deki seçim sonuçlarının değiştirildiği öne sürülerek, bu kentteki seçim sürecinin tamamen reddedildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na şikayette bulunulduğu ve yanıt beklendiği kaydedildi.
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KYB, Erbil'deki seçimlerde hile yapıldığını iddia etti
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Erbil'deki seçim sonuçlarını reddederek oylama sürecinde hile yapıldığı iddiasında bulundu.
KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, partinin Erbil Yüksek Seçim Komitesi konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Komite açıklamasında, Erbil'deki seçim sonuçlarının değiştirildiği öne sürülerek, bu kentteki seçim sürecinin tamamen reddedildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca,
Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na şikayette bulunulduğu ve yanıt beklendiği kaydedildi.